數碼港疑再現毒餌　臘腸狗回家後嘔吐、氣喘　獸醫搶救無效

撰文： 黃廸雯 最後更新日期： 2021-03-27 19:26

數碼港海濱公園疑再現毒狗事件。周四（25日）傍晚，有狗主帶愛犬臘腸狗前往數碼港散步，回家後臘腸狗晚上出現嘔吐和氣喘情況。狗主隨即帶愛犬前往獸醫醫院，惟經1個半小時後搶救不治。香港專科獸醫醫院擔心數碼港再次出現毒餌，提醒狗主放狗時應為狗狗戴上狗繩及豬籠款狗口罩。

+ 2 + 2 + 2

「醫生一見到隻狗仔喘氣、發燒及狂流口水，咁似上次!」。香港專科獸醫醫院醫務營運及護士經理Nick表示，狗主周四（25日）傍晚5時許帶愛犬臘腸狗前往數碼港散步。由於該隻臘腸狗以往常於數碼港散步，狗主如常放繩，其間未見愛犬吞食任何東西。至晚上11時，狗主發現愛犬出現嘔吐和氣喘情況，遂帶愛犬到獸醫醫院。惟今次醫生盡力搶救約1個半小時後，臘腸狗返魂乏術。醫生認為臘腸狗的情況，與2月5隻慘遭毒殺狗隻情況相近。狗主其後報警，警方帶走臘腸狗遺體再作調查。

警方表示，留意到社交媒體平台一則帖文，指一狗隻於3月25日在數碼港一公園散步後死亡。西區警區動物罪案警察專隊已主動聯絡相關狗主作進一步調查，以釐清案件是否有可疑或屬意外。毒狗事件時有發生，Nick提醒狗主放狗時最好拖狗繩及戴上豬籠款狗口罩，「起碼狗仔唔會亂咁食到嘢。」Nick指，目前有待警方毒理報告再作調查。就2月所發生毒狗事件，有愛狗人士懸紅緝兇，目前籌款已達40多萬元，惜仍未能成功捉拿兇徒。

今年2月，數碼港海濱公園出現午餐肉毒餌事件，至少有11隻狗隻疑誤食毒餌，其中5隻死亡。早於去年7月12至14日，薄扶林域多利道、沙灣徑及數碼港一帶亦發生懷疑毒狗案，銀狐、唐狗和拉布拉多分別遇害。