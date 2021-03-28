鯉魚門黑幫毆鬥「曬馬」警方再拘11人　一人送竹篙灣隔離

撰文： 楊婉婷 林振華 最後更新日期： 2021-03-28 19:49

鯉魚門本月19日有黑幫「曬馬」，警方即場拘捕17人涉嫌非法集結，其後揭發其中一名26歲巴基斯坦裔男子的新冠肺炎檢測初步呈陽性，15名警員需要接受檢測。警方經進一步調查後，再拘捕9名男子，其中一人被衞生署界定為密切接觸者，已被送往竹篙灣隔離。警方調查亦發現事源於上月底兩幫派人馬在鯉魚門因眼神挑釁及言語衝突而爆發毆鬥，事後有幫派疑欲「覆灼」，並吹雞曬馬，警方就該宗毆鬥事件拘捕兩名男子。

東九龍總區反三合會行動組（署理）總督察蕭洛輝表示，本月19日晚上8時許，約70名男子由茶果嶺道步行至崇信街，再經小路走向鯉魚門三家村，然後原路折返，有市民受驚報警。東九龍衝峰隊及觀塘警區反三合會行動組接報到場，在現場拘捕17名男子，年齡介乎13至36歲。

案件交由東九龍總區反三合會行動組接手，經情報分析及深入調查後，於本月20日至27日分別在秀茂坪區、觀塘區及九龍城區再拘捕8名本地男子及一名非華裔男子，他們年齡介乎16至43歲，涉嫌參與非法集結。被捕人獲准保釋候查，須於4月中旬至下旬向警方報到。。其中一名被捕男子被衞生署界定為密切接觸者，已被送往竹篙灣隔離，至4月2日晚上11時59分才完成隔離，其餘人士毋須接受隔離。

警方調查該案件後，相信與2月28日凌晨在鯉魚門崇信街一宗襲擊致造成身體傷害案有關，當晚有3名男子包括一名28歲受害人在上址飲酒聊天時，與另一批共4名男子因眼神挑釁及言語衝突，之後演變為打鬥。警方昨日（27日）就此案拘捕兩名施襲者，分別33歲及23歲，他們現正被扣留調查。據了解，兩批人分別屬不同幫派，皆活躍於東九龍一帶。

東九龍總區反三合會行動組（署理）總督察蕭洛輝。 （林振華攝）

警方重申，一直致力打擊涉及三合會活動及相關的罪行。對於訴諸暴力的非法行為，尤其涉及三合會組織的活動，警方絕對不會容忍，並必採取迅速而果斷的行動。