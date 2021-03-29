21歲賭徒欠債淪竊匪　11日內爆竊元朗13舖被捕

撰文： 楊婉婷 陳浩然 最後更新日期： 2021-03-29 23:44

21歲跟車工人染上賭癮，結果欠下債務無力償還，竟鋌而走險，11日內連續爆竊元朗區13間店舖，合共盜取8萬港元。今凌晨（29日）他在天水圍天耀廣場內一部俗稱「換幣龍」的散銀兌換機，準備將犯罪得益中的「神沙」兌換為紙幣時，被警員截查，揭發他為爆竊犯，於是將他拘捕。

該名被捕的21歲姓龍男子任職跟車工人，涉嫌與本月18日至28日期間，元朗區內13宗店舖爆竊案有關。元朗警區總督察（刑事）蔣家駿表示，今日（29日）凌晨1時許，警方接獲一名市民報案，指一名男子在天水圍天湖路天耀廣場內形跡可疑，警員到場將他截停，搜身後在其身上檢獲懷疑爆竊工具及4萬元現金，其中700元為硬幣。男子在警誡下，承認剛剛在元朗朗屏邨爆竊一間餐廳，身上金錢為爆竊所得，人員以涉嫌爆竊將他拘捕。

案件交由元朗警區刑事調查隊接手，人員分析賊人外型及犯案手法後，發現除了上述案件外，本月18日至28日期間，元朗區內另外12宗店舖盜竊案疑為同一名賊人所為。男子其後於警誡下，再度承認與合共13宗案件有關，涉款合共8萬元現金。蔣家駿指出，遇竊的店舖皆是地舖，保安較弱及位置僻靜，包括餐廳、足浴店。

警方呼籲，切勿將大量貴重財物存放於店鋪內，同時應加強閘門的防盜裝置並啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。同時，如市民於店鋪附近發現任何形跡可疑人士，請馬上報案，警民合作乃破案關鍵。