西貢「流淚牛」戴GPS頸圏近1個月　漁護署今拆頸圏　稱牛吞嚥無礙

撰文： 邵沛琳 馮國良 最後更新日期： 2021-03-30 12:16

早前西貢有牛隻被漁護署「選中」套追蹤頸圏近一個月，牠不時搖頭嘗試擺脫頸帶，甚至被拍到落淚的畫面，情況惹市民關注。至今日（30日）漁護署表示有關計劃已完成，今早已為牛隻除去附上追蹤器的頸帶。漁護署又稱據人員多日實地觀察，牛隻沒有不適的表現，牠的吞嚥及呼吸也沒有影響，署方會派員到西貢郊野公園檢查該牛隻，以確保其健康。

漁護署：已為牛隻除去追蹤器頸帶 牠吞嚥呼吸無影響

今日（30日）早上11時許，漁護署發言人公布，野外牛隻全球定位追蹤器（追蹤器）的試驗今日結束，漁護署人員今早已為有關牛隻除去附上追蹤器的頸帶。期間，署方已憑藉追蹤器收集到實用數據以作分析，計劃現已完成，漁護署遂為有關牛隻除去追蹤器頸帶。據多日實地觀察，有關牛隻沒有不適的表現，牛隻吞嚥及呼吸也沒有影響。漁護署會持續派員到西貢郊野公園檢查該牛隻，以確保牛隻健康。

計劃了解部份牛隻的行走路線、逗留地點

漁護署指，今年3月初為一隻在西貢郊野公園一帶棲息的牛隻，戴上附有相關追蹤器的頸帶，並讓其在漁護署的行動中心試戴頸帶一段時間，使其適應，然後將牛隻放回該郊野公園進行試驗計劃。



發言人指，有關試驗計劃由漁護署及機電工程署共同合作進行，以「物聯網」技術偵測野外牛隻位置，冀憑相關技術，協助漁護署進行「牛隻數量及分布普查」。計劃從而了解部份牛隻的行走路線及逗留地點，據此制定相關措施，以減少涉及牛隻的交通意外，保障牛隻安全及福利。

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西貢創興水上活動中心一帶，一隻編號為「531」牛，本月初被發現頸部戴有連上黑盒的頸帶後，有動物義工拍攝到牠不斷搖頭嘗試擺脫頸帶，甚至落淚的畫面，事件曝光後引起社會關注。漁護署其後解釋，經過持續觀察，並無發現追蹤器對牛隻健康及正常生活造成影響，會盡快完成數據收集，再為牛隻拆除頸帶。早前，《香港01》記者前往上址探望了解，發現該隻牛頸上仍戴有連接黑色盒子的粗頸帶，耳仔位置標示其編號為「531」。