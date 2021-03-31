釣大油𩺬片曝光　搏鬥2分半鐘　釣友嘩聲四起：人哋釣魚我哋釣龍

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-03-31 12:12

「嘩人哋釣魚，我哋釣龍喎！」日前美孚街巿出現的12呎長大油𩺬（海鰻），上釣片段在網上曝光。片中約7名釣友租艇出海，有魚上釣抬竿收線即現一條大油𩺬，釣友嘩聲四起，準備工具撈魚上艇期間，油𩺬不斷在海中翻滾。他們亦相當有經驗，知道要小心油𩺬尖齒。最終搏鬥2分半鐘，終於將油𩺬打撈上艇。

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美孚街巿日前驚現12呎長大油𩺬（海鰻），最後斬件待售，魚檔負責人稱是釣魚友用小鈎釣獲。釣大油𩺬片昨（30日）晚曝光，一個電攪一枝竿一個魚鈎，大魚上釣，釣友嘩聲四起，驚呼：「嘩！人哋釣魚，我哋釣龍喎！」

大魚上釣一刻釣友相當驚訝稱：「呢條好嘢嚟咖喎。」然後去取大撈網準備撈魚上艇。期間，油𩺬不斷在海中翻滾，有人提醒釣友要小心，又建議先將海鰻扑暈，估計牠起碼長6呎。他們分工合作，一人收線，另一人從海鰻尾部開始將魚打撈上艇。片中可見海鰻相當重，需要兩大漢合力將魚拉上艇。海鰻相貌兇猛，在艇上口部不斷開合，但未有掙扎。

有資深釣友分析：「個釣組叫士掛，通常都係釣南極蝦或假仁為主，目標魚絶對唔係油𩺬。」片中用上電攪，電動收線或收魚上船，常用於香港以外海域，「因為外海水深超過100呎，唔用電動搞，手搞得幾次就手都軟埋。

大油𩺬不斷在海中翻滾

生態專家指油𩺬攻擊力強，牙齒倒勾而且銳利，釣魚友釣到油𩺬，為自己安全應該放生。海鰻雖然食腐肉，但全球分佈廣泛，在港水域亦非罕見，釣走未會造成即時生態影響。只因油𩺬棲息於礁石間釣友「難釣到咁大條」，潛水員見到油𩺬的機會較高。

《香港01》記者前日（29日）下午到美孚街市一魚檔查詢，男檔主指大油𩺬是釣魚友用小鈎釣獲，形容事件十分幸運。