葵涌邨單位陷火海　失明女住客攜導盲犬逃生　消防助街坊托寵物籠

撰文： 邵沛琳 陳諾希 最後更新日期： 2021-03-31 11:05

今早（31日）葵邨曉葵樓一中層單位起火，全屋陷入火海，冒出大量濃煙。近200名住客倉皇逃生，由於情況危急，不少人未及帶同寵物逃生，需要消防員協助將寵物籠帶到地面，讓龍貓及兔仔等寵物與主人團聚。曉葵樓一名失明女住客蔣小姐指，火警時她無法自行逃生，幸好獲愛心保安員上門協助，她與導盲犬「多士」方能在消防帶領下經樓梯逃生，她感謝保安員的窩心舉動。

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住在曉葵樓的失明人士蔣小姐指，事發時她在單位開冷氣睡覺，知悉發生火警後無法逃生，遂致電管理處求助。未幾，管理員蘭姐上門協助她逃生。蔣小姐指當時電梯已經暫停使用，「我哋落咗一兩層已經聞到好大煙！」消防員遂帶她與導盲犬「多士」經樓梯逃生，她指人犬均沒有受傷。

協助蔣小姐逃生的管理員蘭姐指，當時接獲對方求助遂上門，「當時嗱嗱聲扶佢落嚟！」蔣小姐指，她住在上址近11年、保安員都知悉她失明及生活所需，「我覺得佢哋友善！」她稱保安員平時都會幫她開門等。

消防員協助街坊托「寵物籠」至地下

曉葵樓住戶陳小姐指，當她逃生至地面後，消防員將她飼養的龍貓從單位救走，協助她將寵物籠托落樓下，幸好人寵均無礙，「牠好驚，啱啱趴係到。」另一名住12樓的住戶蕭女士帶同5歲半的兔仔逃生，她指事發時聞到很濃煙刺鼻，於是立即用毛巾包着兔仔離開單位，走火警情況不太混亂。而住在39樓的葉先生指，當時他帶同愛貓逃至天台，天台上大約有30至40人逃生。

▼▼ 葵涌邨曉葵樓單位起火 ▼▼

事發在今日（31日）早上7時許，葵涌邨曉葵樓14樓一個單位起火，火勢猛烈及冒出大量濃煙。現場有鋁窗飛墮地面，期間單位傳出爆炸聲，有玻璃碎直墮地面。警方接獲多個報案，消防員到場將火救熄，近200名住客疏散至地下位置，另有數十人走上天台暫避，有長者需由救援人員協助落樓。事件中4人需要送院，包括起火單位的女戶主及另一名女子吸入濃煙不適，以及有一名老婦手腳擦傷送院。案件仍在調查中。