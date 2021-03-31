25歲男租西貢住宅製毒　海關檢市值7200萬元霹靂可卡因

撰文： 郭倩雯 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-31 12:23

25歲建築工人租用住宅單位，利用化學物料製造霹靂可卡因，並淨化毒品，使其外表雪白賺取暴利，最終落網。海關在西貢截獲此名「可卡因製毒大師」，並搗破一個可卡因製毒工場。執法人員在行動中共檢獲近55公斤懷疑霹靂可卡因，市值約7200萬元。

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本周一（3月29日）黃昏時份，海關毒品調查科人員到西貢進行緝毒行動，期間截查一名形跡可疑的25歲男子，在他的兩個手抽紙袋中發現2.2公斤的懷疑可卡因，身上亦搜出小量懷疑霹靂可卡因。人員將他押至附近一私人屋苑的600多尺單位，搜出一個巨型夾萬，內藏52公斤霹靂可卡因，市值約7000萬元。男子報稱為建築工人，涉嫌「製毒」及「販毒」被捕，明天在觀塘裁判法院提堂。

香港海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，被捕人是一名「可卡因製毒大師」。經調查發現，被捕人在單位內製造霹靂可卡因，他除了利用梳打粉的傳統方法製毒外，亦使用較少見化學原材料製毒，並利用化學物料淨化毒品，使其外表雪白，從而提高售價，賺取暴利。政府化驗所人到場調查後，確認該單位為一個製毒工場。據了解，被捕人租用涉事單位幾個月。

秘魯抵港貨櫃藏80公斤懷疑可卡因

此外，2月底海關人員從一個由秘魯抵港的貨櫃中，發現80公斤懷疑可卡因。連同是次案件，一共檢獲135公斤懷疑可卡因，市值約2億元。方向榮指，海關會繼續用源頭打擊毒品策略，堵截販毒活動。販毒及製毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。