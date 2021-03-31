25歲男租西貢住宅製毒　海關檢市值7300萬元可卡因

撰文： 郭倩雯 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-31 13:21

25歲建築工人租用住宅單位，利用化學物料製造霹靂可卡因，並淨化毒品，使其外表雪白賺取暴利，最終落網。海關在西貢截獲此名「可卡因製毒大師」，並搗破一個可卡因製毒工場。執法人員在行動中共檢獲近54公斤懷疑可卡因及約700克懷疑霹靂可卡因，市值約7300萬元。

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本周一（3月29日）黃昏時份，海關毒品調查科人員到西貢進行緝毒行動，期間截查一名形跡可疑的25歲男子，在他的兩個手抽紙袋中發現2.2公斤的懷疑可卡因，身上亦搜出小量懷疑霹靂可卡因。人員將他押至附近一私人屋苑的600多尺單位，搜出一個巨型夾萬，內藏52公斤可卡因及620克懷疑霹靂可卡因，市值約7000萬元，並在單位內其他位置再發現少量懷疑霹靂可卡因以及一批製毒和包裝工具。男子報稱為建築工人，涉嫌「製毒」及「販毒」被捕，明天在觀塘裁判法院提堂。

香港海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，被捕人是一名「可卡因製毒大師」。經調查發現，被捕人在單位內製造霹靂可卡因，相信他受過專門訓練，不僅利用梳打粉的傳統方法淨化可卡因，亦使用較少見化學原材料製毒，並利用鹽酸和阿摩尼亞等化學物料淨化毒品，使其外表雪白，從而提高售價，賺取暴利。政府化驗所人到場調查後，確認該單位為一個製毒工場。據了解，被捕人租用涉事單位幾個月。

方向榮續指，行動中撿獲的毒品，主要來自南美洲，但有多個不同生產商。不法分子利用寶馬、KTM等汽車用品作包裝，以區分生產商及濃度，海關估計毒品的主要予供應本地市場，小量或已流出市面。海關強調，販毒及製毒均屬嚴重罪行，經定罪最高可被判終身監禁。

秘魯抵港貨櫃藏80公斤懷疑可卡因

此外，2月底海關人員從一個由秘魯抵港的貨櫃中，發現80公斤懷疑可卡因。連同是次案件，一共檢獲135公斤懷疑可卡因，市值約2億元。方向榮指，海關會繼續用源頭打擊毒品策略，堵截販毒活動。販毒及製毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。