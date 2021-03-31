警方打擊網上販毒拘24人最細16歲　檢$320萬大麻、迷姦水等

撰文： 魯嘉裕 林振華 最後更新日期： 2021-03-31 19:38

臨近復活節假期，警方為進一步打擊網上販毒罪案，過去一周（3月25日至今日）展開代號為「沙鷗」打擊網上毒品行動，分別派員喬裝買家進行放蛇，針對網上社交平台販毒活動，另一方面進行一連串情報行動，從源頭打擊販毒活動。 行動中警方於九龍及新界多個地點共拘捕22男2女，年齡介乎16至64歲，當中3人為學生，並檢獲約9公斤毒品及第一部毒藥，包括大麻、海洛英、俗稱「迷姦水」的GHB/GBL、威而鋼等，市值約320多萬元。

警方進行代號「沙鷗」打擊網上毒品行動，拘捕24人。（林振華攝）

新界北總區反三合會行動組第二隊督察陳爾桁指，新界北總區聯同新界北各警區於過去一星期拘捕12男1女，報稱為裝修工人、程式編寫員及無業等，涉嫌販運藥物、串謀販運藥物及管有第一部毒藥。陳指相信因疫情關係收入減少，不少人需要透過網上平台販賣毒品以賺取外快，又指不排除毒販有組織性。行動中檢3.6公斤大麻花、19克大麻草、394毫升迷姦水、1300粒威而鋼及10片俗稱毒郵票的迷幻藥，市值約105萬。

東九龍總區特別職務隊督察李啟銘表示，東九龍總區人員於行動中拘捕9名男子，介乎16至29歲，包括3名非華裔人，被捕人士中包括2名未成年中學生，其餘報稱為速遞員、餐廳經理等。

毒品調查科總督察葉秀蘭表示，行動亦針對性打擊部份毒品儲存倉庫，拘捕4男1女年齡介乎26至64歲，分別涉及4宗案件。毒品儲存倉庫中檢獲包括約7.8公斤懷疑大麻花、約680克懷疑海洛英、55支懷疑迷姦水及約1300粒威而鋼。「沙鷗」行動中共24名被捕人，13人較早前已被暫控販毒，其餘被捕人士現正保釋候查。

葉秀蘭指發現毒販於網上販賣毒品的手法，包括於比較受歡迎的社交媒體平台，以大麻相關關鍵字例如420，或張貼與大麻相關的圖片及加入相關標籤，吸引買家私訊作交易。葉秀蘭又稱關注近年吸食大麻人數有上升趨勢，又相信因部份年青人對大麻存有誤解，可能因近年有西方國家將「消遣用大麻」合法化，認為大麻對身體傷害不大。葉秀蘭強調大麻為毒品，其衍生物亦受到法例監管，警方會繼續致力透過宣傳教育及執法行動打撃大麻。