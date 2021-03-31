屯門甜品店疑欠債數十萬　遭黑漢持鐵通刑毀　警拔槍制服5兇徒

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-31 23:28

屯門發生刑毀案，警員制服兇徒其間一度拔槍戒備。屯門青善街一間甜品店疑欠債數十萬元，上周遭人淋紅油刑毀。屯門警區接手調查後，今午（31日）到上址埋伏，其間4名蒙面、身穿黑衣男子持鐵通闖入甜品店搗亂，之後乘接應的士逃去。附近埋伏的探員隨即上前阻止兇徒離開，其間一名兇徒企圖用鐵通襲擊警員，警員拔槍制止，最終成功拘捕5名兇徒，包括負責接應的司機。

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屯門警區刑事部總督察武少禧交代案情表示，經調查後相信案件涉金錢糾紛及非法收數，牽涉金額約數十萬元。警方相信對方行動可能會升級，遂今午警方派人於附近埋伏。至下午約4時，一輛形跡可疑的市區的士出現，並於店外徘徊，其後4名蒙面、穿黑衣男子下車，手持鐵通跑入店舖破壞。

埋伏探員隨即上前，有兇徒嘗試用鐵通襲擊警員，武少禧指探員為保護現場人士拔槍，並對該名男子作出警告。警方最後成功制服5名男子，包括負責接應的士司機。被捕男子年齡介乎16至59歲，當中4人相信為活躍九龍及港島區的黑幫分子，涉今日及上周的兩宗刑事毁壞案。所有人士現正被扣查，警方正追查幕後主腦，不排除有更多人被捕。警方檢獲鐵通、手套等證物。至於餐廳內玻璃餐具及枱櫈被破壞，損失約1000元。