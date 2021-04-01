拒「加碼」投資遭拖糧解僱　67人墮求職陷阱失300萬元　6騙徒落網

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-01 11:31

67名女子墮求職投資騙案，合共損失逾300萬元！受害人去年均於一間裝飾品貿易公司任職文員或辦公室助理，期間被騙徒說服買賣黃金，更被對方帶到銀行提款。騙徒會不斷阻止事主取回投資金額，事主損失1萬至80萬元不等。當事主拒絕「加碼」投資後，便會被無理解僱及拖欠薪金，據悉不少人只上班3至4日。警方經調查後，於前日（3月30日）拘捕3男3女，包括集團主腦及骨幹成員。行動中探員檢獲電腦、金飾道具及港幣20萬現金。

探員搜查九龍灣及油麻地兩間公司，一共檢獲超過30部電腦、僱員合約、金飾道具及港幣20萬現金。（黃偉民攝）

商業罪案調查科訛騙案調查組署理警司李慕賢指，今年2月警方接獲勞工處轉介，於去年下半年開始接獲多宗求助案件，受害人均受僱於一間、位於九龍灣的裝飾品貿易公司。受害人最長只上班3至4日，由於他們拒絕投資，而遭到公司拖欠薪金及無理解僱。警方發現一間位於油麻地的公司，早於2018年已用類似手法詐騙，兩間公司董事為同一人。



而該兩間公司的人士屬同一團伙，他們均以裝飾品公司、出入口公司為名，於報章及網頁刊登「招聘廣告」請文員或辦公室助理，月薪約1.3萬元。當受害人面試及獲聘後，主要做一些抄寫工作，騙徒會不斷與事主聊天，包括了解其經濟情況及投資習慣。騙徒再說服事主提取現金投資，再陪同對方去銀行提款。

透過公司電腦買賣黃金 推搪受害人取回投資金額

商業罪案調查科陳日淮總督察指，當受害人將款項交予騙徒後，他們會獲得一組投資戶口號碼及密碼，騙徒會鼓勵對方用公司電腦買賣黃金。初時，受害人可於電腦見到相關投資升值，期間騙徒會要求受害人加碼投資。

但當受害人想取回本金或賺取金額時，騙徒會用不同理由推搪，當受害人不肯「加碼」，騙徒遂聲稱投資金額已全數虧損，並指對方不適合公司並將對方解僱，而大多數受害人未能取回薪金。

警方經調查後，於前日（3月30日）拘捕3男3女，包括集團主腦及骨幹成員。（黃偉民攝）

至少67名女子受害 6男女涉嫌「串謀詐騙」被捕

陳日淮續指，警方發現至少67名受害人，所有人均為女性，年齡介乎29歲至64歲，大部份人為待業人士或家庭主婦。受害人損失1萬至80萬元不等，她們合共總損失約300萬元。探員於3月30日拘捕6人包括3男3女，他們年齡介乎29至61歲，罪名為串謀詐騙，被捕人包括主腦及骨幹成員。

行動中，探員搜查九龍灣及油麻地兩間公司，檢獲超過30部電腦、僱員合約、金飾道具及港幣20萬現金。期間，上址公司有10人在場等待見工，當中2人已蒙上損失。而該兩間公司為空殼公司，公司並無實際業務、無任何裝飾品交易及貿易紀錄。警方指，相信今次拘捕行動已瓦解一個犯罪團伙。

（黃偉民攝）

商業罪案調查科高級督察黃仲禮指，警方呼籲市民留意「求職騙案」防騙貼士，包括假如求職者透過報章雜誌、互聯網接觸招聘公司，應先了解公司背景性質及規模。另外，切勿輕易將個人資料及證明文件交予他人或公司。最後，要避免墮入洗黑錢陷阱，切勿把銀行戶口借給陌生人。 警方呼籲，任何人士懷疑受騙或有任何資訊提供，請盡快致電18222與警方聯絡。