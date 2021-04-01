黃埔花園倫常案　男子斬傷妻子及兩兒子　夫妻昏迷送院不治

撰文： 彭愷欣 鄧詠中 蔡正邦 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-04-01 11:35

黃埔花園發生倫常謀殺案，一名男子斬傷妻子及兩名兒子，夫妻昏迷送院後不治。今（1日）早8時39分，黃埔花園青樺苑5座一單位內，有一名男子用利器斬傷妻子，她陷入昏迷，兩名兒子見狀上前制服亦告受傷，他們負傷與爸爸糾纏期間，爸爸亦陷入昏迷，年約10餘歲的兩兄弟清醒，分別左肩及頸部受傷，立即報警求助。救護人員到場，將昏迷的夫妻二人由救護車送往醫院，據悉，夫婦經搶救後證實不治，兩人遺體稍後舁送殮房。 警方封鎖事發大廈出入口，大批探員到場調查，至上午11時25分，警方將案件列為「謀殺及自殺案」處理。現場消息指，男子斬傷妻兒後自殺。

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過去半年本港亦發生多宗倫常慘案。今年2月25日，葵涌發生妻子涉斬殺丈夫案，當日一名40歲女子報案，指其母親在麗瑤邨貴瑤樓寓所內，用刀襲擊其父親。70歲男事主頭部受傷昏迷，經急救後再送往瑪嘉烈醫院搶救，其後證實不治。涉嫌斬人的73歲妻子自己亦有受傷，她當場被捕。

2020年11月21，深井一名男子歸家時，發現單位遭反鎖，其後揭發51歲妻子、16歲兒子及21歲女兒，3人倒斃屋內當場死亡，身旁有一盤燒過的炭。

2020年11月3日，旺角砵蘭街一單位內，一名28歲女子與丈夫因感情問題發生爭執，期間丈夫用刀及鉸剪斬殺妻子並將其反鎖廁所，其後逃離現場，登上旺角道7至9號一大廈天台跳下當場死亡。4歲兒在單位內伴母屍兩日後，由女死者友人登門揭發事件，