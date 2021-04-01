黃埔花園倫常案│失業男殺妻後　欲斬兩兒不果　利刀插頸自盡

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-01 14:35

黃埔花園發生倫常謀殺血案，今 （1日）早一名50歲男子以刀刺殺48歲妻子後，欲再襲擊兩名兒子不果，於是用刀刺頸自盡，夫婦送院亡，單位內亦發現一具狗屍，警方將案件列為「謀殺及自殺案」處理。據了解，涉事夫婦與兩兒子居於黃埔花園青樺苑5座一單位，男事主近日失業。警方正在現場調查，了解男事主斬殺至親後自殺的動機。

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警方今早接報指上址發生傷人案，現場消息稱，涉事單位住有一家四口，今早8時許，男戶主敲18歲長子房門，長子開門後發現爸爸手持一把8吋長利刀欲襲擊他，他果斷將刀搶過來及扔在地上，長子衝出房間時見到母親中刀浴血倒地，而15歲的弟弟正為她進行急救，於是將爸爸推入廚房，欲關上門前見到爸爸用兩把刀指向自己頸部，長子為免爸爸再襲擊家人，將廚房門上鎖。

單位內亦發現一具狗屍

15歲弟弟於是報警求助，警方到場後，發現女事主心口有刀傷、男事主頸部有刀傷，兩人同陷昏迷，由救護車送院搶救後惜證實不治。事件中長子左肩及左手受傷，而細仔頸傷，兩人清醒由救護車送院。據悉，警方亦於事發單位內發現一具狗屍。

據了解，男戶主於一間IT公司任職，近日失業，昨晚10時許一家人在家並沒有異樣，直至今早8時許發生命案。警方現封鎖事發大廈出入口，大批探員到場調查，至上午11時25分，警方將案件列為「謀殺及自殺案」處理。