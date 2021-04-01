黃埔花園倫常案｜專家料男事主情緒爆煲　目擊慘劇2子需心理輔導

撰文： 邵沛琳 最後更新日期： 2021-04-01 15:36

今日（1日）黃埔花園發生倫常命案，50歲失業IT男斬殺48歲妻子後自刎身亡，屋內兩名兒子亦受傷。城大犯罪心理學家黎定基指，案中男事主或受到失業困擾，同時面對外在及家庭壓力，不排除情緒日積月累「爆煲」釀成慘劇。黎推測，男事主疑擔心財務及家庭等責任，會落在一對兒子身上，遂萌生一家共赴黃泉的念頭。至於該對死裡逃生的兄弟，他們某程度受到心理創傷、悲劇的陰影有可能揮之不去，黎建議專家需為他們提供適切的心理輔導及援助。

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犯罪心理學家：料事主非忽然爆發 情緒日積月累「爆煲」

現場消息稱，案中男事主近日失業，疑受財困擾，最終走上斬殺妻兒絕路。城大犯罪心理學家黎定基表示，男事主受到金錢問題困擾，需要面對外在及家庭的壓力，他指不排除事主曾因財政問題與家人爭執。他稱，疫情下不少人面對經濟及失業問題，當事主處於「困獸鬥」的境況，很容易造成衝突甚至倫常悲劇。

黎定基續指，男事主殺妻及傷害兩名兒子的舉動，估計並非忽然爆發，而是情緒日積月累「爆煲」釀成慘劇，「兇徒或者唔係無計可施，可能係外面同家庭都有壓力，最終就控制唔到情緒爆發」。

對於有人殺妻後，企圖傷害兩名兒子的舉動。黎定基推測，事主疑擔心日後的財務等責任會落在一對兒子身上，有機會萌生一家共赴黃泉的念頭，不過有關情況有待調查及了解涉家庭之背景。至於兩名死裡逃生的兒子，他們心理必然會受到創傷，「佢哋（一對兒子）可能會變得孤僻，悲劇嘅陰影有可能係腦內揮之不去。」黎指，專家需為該對兄弟進行心理輔導及跟進情況。

社工：生活不如意屬短暫 若受困應尋求協助

華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄表示，疫情下不少家庭成員因為在家工作或失業等，留在家中時間長，經常出現「日對夜對」情況。若有家庭成員受到經濟問題困擾，「困獸鬥」的情況下有機會引發關係變差或焦慮蔓延，「有時螺旋式（困窘）會引發情緒變差！」

就今次事件，男事主選擇殺害妻子及傷害兒子，最終他亦自殘走上絕路。梁建雄建議，若有巿民一旦出現困窘，應尋求專人或社工協助，「希望事主記住生活不如意，可能只係短時間甚至幾年嘅事，唔好畀（生活）轉變，就覺得自己冇選擇。」至於案中受傷的兩名兒子，目擊父母慘死及自殺，梁建雄稱生還者某程度受到心理創傷，需要接受心理治理。

事發在今日（1日）早上，黃埔花園5期青樺苑5座一單位發生倫常謀殺血案，一名50歲男子以刀刺殺48歲妻子後，欲再襲擊兩名兒子不果，於是用兩把刀刺頸自盡，夫婦送院亡，單位內亦發現一具狗屍，警方將案件列為「謀殺及自殺案」處理。