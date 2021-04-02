新蒲崗「星級」活動場地辦室內音樂會　4負責人被捕115人被票控

撰文： 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-04-02 02:44

新蒲崗一間常有陳奕迅、張敬軒、梁詠琪等名人進行彩排或拍攝的「星級」活動場地公司，昨晚（4月1日）有逾100名音樂愛好者，擠於1,200呎的單位內舉辦小型音樂會，涉嫌違反抗疫令。警方拘捕4名負責人，並票控115人，據悉是自去年12月該區警方展開相關行動以來，首次搗破涉及音樂會的違規活動，亦是最多人被票控的一次。

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黃大仙雜項調查隊、聯同反黑組及東九龍機動部隊，昨晚展開反罪惡行動，巡經五芳街31 至33號永顯工廠大廈時，發現4名形跡可疑的男子，遂上前截查，揭發工廈9樓一單位，正進行涉及派對動間的活動及舉辦室內音樂會。經調查後，4名男負責人（19至25歲）涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，正被扣留調查；65男50女（19至25歲）則涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）被票控。

據了解，涉案單位約1200呎，設有2個廁所，亦有音響設施。事發時場內正舉辦一個小型音樂會，供音樂愛好者在場聽歌及唱歌，每人可「隨心」繳付100元或以下的入場費，不設座位，但可自攜食物。音樂會於6時半至10時舉行，但晚上約9時半被警方搗破，據悉在場人士除了進食期間，均有戴上口罩。



黃大仙雜項調查隊主管余頌琪督察表示，今次是警方去年12月展開「勇爵」反罪惡行動以來，首次搗破涉及音樂會的違規活動，亦是最多人被票控的一次。

根據涉案場地公司的網頁顯示，該公司於上址工廈有租用3個單位，總面積達1.2萬呎，除提供舞蹈編排及舞台製作等服務，亦向外出租場地，可用作表演、拍攝、展覽及派對之用。

該公司的社交平台顯示，張敬軒、陳奕迅、梁詠琪等歌星，曾租用其場地進行彩排；亦是《狂舞派3》及《熟女強人》等電影及電視劇的取景場地；亦是連續第三年成為《全民造星》的主要排練及拍攝場地。