尖沙咀酒吧涉違規營業　3負責人及職員被捕　56客被票控

復活節長假展開，疫情反覆下，警方加強巡查酒吧有否違規營業。今日（4月2日）凌晨，油尖警區反三合會行動組，發現加連威老道一間持有酒牌的酒吧，涉嫌違規營業。經調查後，1名55歲男負責人、1名43歲男職員及1名48歲女職員，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）被捕，正被扣查；38男18女（20至55歲）顧客，則涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。

據了解，涉案酒吧當時處於「關門」狀態，但遇有客人上門，會開放予他們入內光顧。油尖警區反三合會行動組雷家雋督察表示，自私自利違法行為，絕不姑息，果斷執法，呼籲市民切勿於長假期間，以身試法。