警多區搗違規酒吧、派對房間及賭檔　9負責人職員被捕123客被票控

撰文： 鄧海興 劉定安 張家豪 最後更新日期： 2021-04-02 05:55

復活節長假展開，疫情反覆下，警方在港九新界多區，嚴打違規娛樂場所，昨日至今日凌晨（4月1至2日），先後在尖沙咀、土瓜灣、沙田、西環、長沙灣及深水埗多處，連搗多間涉違規營業的酒吧、派對房間及賭檔，最少9名負責人及職員被捕、123人被票控。

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今日（4月2日）凌晨，油尖警區反三合會行動組，發現加連威老道一間持有酒牌的酒吧，涉嫌違規營業。經調查後，1名55歲男負責人、1名43歲男職員及1名48歲女職員，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）被捕，正被扣查；38男18女（20至55歲）顧客，則涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。



據了解，涉案酒吧當時處於「關門」狀態，但遇有客人上門，會開放予他們入內光顧。油尖警區反三合會行動組雷家雋督察表示，自私自利違法行為，絕不姑息，果斷執法，呼籲市民切勿於長假期間，以身試法。

另外，為打擊區內非法賭檔、娛樂場所及不法分子的收入來源，西區警區反三合會行動組及特別職務隊人員，昨日突擊搜查區內多個地點，昨晚11時，在香港仔大道一個工業大廈單位，搗破一個懷疑違規營業的派對房間，檢獲30罐啤酒、10枝紅酒、1張電動麻雀枱、2副麻雀、1副卡啦OK音響設備、帳簿及現金1萬港元。30歲男負責人涉嫌違反599F章被捕；9男7女顧客則涉違反「限聚令」被票控。

晚上8時，西區警區特別職務隊，突擊搜查堅尼地城卑路乍街一裝修公司地鋪及閣樓，搗破懷疑非法麻雀賭檔，檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀以及約1,000元賭款。一名60歲男子涉嫌「管理賭博場所」被捕；3男3女（43至68歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同涉違反「限聚令」，警方將向他們發出定額罰款通知書。

而深水埗警區反三合會行動組、深水埗分區及長沙灣分區雜項調查隊，一連兩日（4月1日至2日）展開代號「虎撲」行動，巡查區內娛樂場所，以打擊持牌或無牌娛樂場所及非法賭博場所。昨晚約7時半，長沙灣雜項調查隊在青山道499號至491號一單位，搗破懷疑無牌酒吧，檢獲193枝啤酒、48罐啤酒及4枝烈酒，合共市價約1萬元；一名33歲男子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「藏有酒類飲品可再販賣用途被捕。

及至今日凌晨約2時，深水埗警區反三合會行動組亦突擊搜查長沙灣道883號一工業大廈單位，搗破一間派對房間，該單位亦涉嫌用作無牌賭博場所，檢獲2張麻雀枱及一批賭博工具，所有被捕男女現正被扣留調查。。姓陳（52歲）男負責人，涉嫌「管理賭博場所」及違反第599F章被捕；5男3女則涉「在賭博場所內賭博」被捕，該8人及其餘20位派對房間客人，亦違反「限聚令」被票控。

另外，九龍城警區特別職務隊展開進行代號「犂庭掃穴（LEVINGTON）」反罪惡行動，昨傍晚約6時40分，在土瓜灣落山道一工業大廈，搗破非法麻雀檔，檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀及約1,800元賭款。姓陳（52歲）女子涉嫌「經營賭博場所」被捕；4男4女（43至67歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕，其中1名女子為內地人。所有人同時涉嫌違反「限聚令」被票控。

昨午約5時，沙田警區特別職務隊亦發現成運路25號至27號一間派對房間疑違例經營，姓林（23歲）男負責人違反第599F章被捕，正被扣查；9名男女顧客（22至62歲），則涉違反「限聚令」票控。