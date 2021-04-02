詐騙集團開Party Room請傀儡碌卡　消費8,500萬兼走數　24人被捕

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-02 12:49

警方指，發現有信用卡詐騙集團成立派對房間（Party Room）公司及多間空穀公司，再偽造虛假文件供傀儡申請逾200張信用卡。其後，集團傀儡用信用卡到派對房間簽帳，總簽帳金額達8,500萬元，集團將簽帳收益即時提現或轉至其他戶口，事後卻只還Min pay（最低還款額），甚或走數兼申請破產，令發卡銀行蒙受損失。 至昨日（1日）毒品調查科財審調查組，出動逾100名警員搜查港九新界超過32個地方，包括住宅及空殻公司的註冊地址，最後以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕15男9女，年齡介乎23歲至66歲，當中包括集團主腦及骨幹成員。

毒品調查科財審調查組總督察張恒暉交代案情。（黃偉民攝）

毒品調查科財審調查組總督察張恒暉交代案情指，該信用卡詐騙集團在2019年1月至2020年7月期間，成立了一間報稱從事派對房間的公司，並設立信用卡商戶戶口。其後集團再開設多間空嗀公司及招攬一批傀儡，並為傀儡提供虛假的僱員紀錄、入息證明及支薪紀錄，以便傀儡去不同的銀行申請總數逾200張的信用卡。

其後傀儡使用信用卡，報稱從事派對房間的公司簽帳，短短一年間，集團的傀儡總共簽帳逾8,500萬款項，平均簽帳達4萬港元，最高簽帳為12萬元，而簽帳款項與報稱為派對房間業務並不相符。

償還信用卡最低還款額 拖欠大量卡數、甚至申請破產

集團成員會將所得的信用卡簽帳收益，即時現金提取或轉帳至集團其他成員的個人戶口，小部份人則會償還信用卡的最低還款額。惟警方調查發現，傀儡簽帳後均沒有依時還款、拖欠大量卡數，甚至申請破產，拖欠金額由幾十萬元至300多萬元不等，令發卡銀行蒙受損失。



行動中，警方派員到該集團位於葵涌的派對房間搜查，惟發現該單位空置，並無任何實質派對房間業務。張恒暉續指，以往信用卡詐騙案通常是在店舖購物後轉售圖利，今次涉案集團則成立空殼公司，再申請信用卡商用戶口，並直接現金提取或轉帳至名下其他個人戶口。

（黃偉民攝）

行動中，警方在被捕人的任所內，檢獲大量信用卡及相關銀行文件，並凍結了130萬港元，相信是犯罪得益。而被捕人的職業分別為保安，廚師、售貨員、地虛經紀等，與他們申請信用卡時報稱的職業並不相符；部份人士更報稱無業，相信他們因經濟困難，借出個人資料成為傀儡，供集團利用申請信用卡。所有被捕人現正被扣留調查，警方相信已瓦解一個信用卡詐騙集團。



警方提醒市民，串謀詐騙以及「洗黑錢」為非常嚴重的罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款港幣500萬。