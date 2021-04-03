反黑組葵涌及紅磡搗無牌酒吧　73人被捕及被票控

復活節長假下，警方繼續大力巡查娛樂場所。周六（4月3日）凌晨時份，葵青警區三合會行動組展開「犁庭掃穴」行動，在葵涌打磚坪街49至53號華基工業大廈破獲一間無牌酒吧，檢獲14支烈酒及36罐啤酒，總值約2萬元。據了解，涉案酒吧約2,400呎，由去年12月營運至今，場內有飛鏢機及桌上卡片遊戲等派對房間設施。

行動中，警方拘捕場內32男16女（17至30歲），其中24歲男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕；其餘人等則涉「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控，涉案部分人士有黑社會背景。