跑馬地男子攀石墮崖　消防、直升機營救　送院後不治

撰文： 魯嘉裕 黃廸雯 余睿菁 最後更新日期： 2021-04-03 21:30

跑馬地發生奪命行山意外，今日（3日）下午4時許黃泥涌峽道一名男子偕友人於行山期間，疑因攀石時繩結鬆脫墮崖，頭部受傷陷入昏迷，消防及政府飛行服務隊直升機到場營救，至晚上7時許將男子送往律敦治醫院搶救，惟最後證實傷重不治。據了解，死者與友人有十年攀石經驗。

今日（3日）下午4時許，警方接報一名女子報案，指她與丈夫偕同男友人於跑馬地黃泥涌峽道行山，當準備下山時，同行男友人疑攀石繩結鬆脫，墮下至懸崖間一條狹窄的空隙，頭部受傷陷入昏迷，消防及政府飛行服務隊直升機到場營救。消息指，3人有多年攀山經驗，今早約11時由黃泥涌峽道出發上山，近11時半到達一峭壁攀爬，至下午約3時許眾人爬下峭壁時發生意外。

直升機數度於現場一帶上方盤旋，惟因位置問題未能成功將傷者吊離現場，消防人員登山搜救。兩名男女則於近黃泥涌峽徑入口位置協助警員調查。至晚上7時許，一名女子由消防員陪同下山，她腳部擦傷，於現場接受治理；消防員其後亦搜獲另一名傷者，將他帶至安全位置後，由直升機吊起送往灣仔直升機停機坪，再由救護車送往律敦治醫院搶救。傷者頭部有傷痕及鼻流血，救護員為其進行心外壓急救，惟送院後證實不治。