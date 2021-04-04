警深水埗打擊非法賭檔　2負責人及20賭客被捕及票控

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-04 01:43

深水埗警區特別職務隊於本月2日展開一連兩日展開代號「虎撲」的行動，打擊區內開設多個非法賭檔，突擊搜查荔枝角道314號一單位及長沙灣道259號一單位，分別搗破一個非法釣魚機賭檔及一個非法麻雀賭檔。行動中檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、4部釣魚機、一批遊戲卡及大約1千元賭款。

行動中，拘捕一名35姓陳本地女負責人及一名55歲姓王男負責人，涉嫌「經營或管理賭博場所」。另外，現場的8男12女，年齡介乎20至74歲則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、4部釣魚機、一批遊戲卡及大約1千元賭款。（警方圖片）

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。