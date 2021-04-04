警油麻地觀塘搗破3派對房間　2負責人被捕36客被票控

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-04 06:22

昨日（3日）晚上約10時，油麻地分區雜項調查小隊人員根據線報及經深入調查後，突擊搜查油麻地彌敦道522號一單位，發現一間派對房間正在營業，懷疑違規經營及無牌賣酒，警員在單位內拘捕一名39歲姓王女負責人，她涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」被捕。行動中，檢獲148罐啤酒及54支烈酒，總值約1萬元。

另外，昨日（3日）晚上約11時，觀塘警區雜項調查隊在觀塘區內展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘成業街19至21號及15至17號兩個工廈單位，搗破兩間違規經營的派對房間。行動中，一名34歲姓張男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。另外，單位內分別16男8女，年齡介乎18至40歲，及另一單位內6男6女，年齡介乎15至47歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2千元，呼籲市民切勿以身試法。