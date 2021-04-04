警搗尖沙咀無牌酒吧　拘20歲男主持及10名酒客　年紀最小僅15歲

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-04 12:57

油尖警區反三合會行動組人員昨日（3日）晚上約10時起突擊巡查尖沙咀區內多個場所，針對違反有關限制羣組聚集、保持社交距離及佩戴口罩等防疫規例，並在漆咸圍115號一單位搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，一名20歲姓張酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。單位內8男2女，年齡介乎15至35歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

警方在行動中檢獲約48罐啤酒及五支烈酒，總值約5,000元。被捕男女現正被扣留調查。

警方在行動中檢獲約48罐啤酒及五支烈酒，總值約5,000元。被捕男女現正被扣留調查。（警方提供）

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。