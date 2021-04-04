西環巴西龜墮樓龜殼破裂　愛協接走照顧

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-04-04 20:02

西環今（4日）有寵物巴西龜由高處墮下受傷，事發於下午1時許，警方接獲報案，指在西環皇后大道西115至119號僑發大廈傳出一聲巨響，一隻巴西龜被發現倒臥在大廈對開，龜殼爆裂，奄奄一息。警方到場調查後，發現巴西龜仍有氣息，遂通知愛協到場支援，並正聯絡龜隻主人。該龜隻其後由愛協帶走照顧。

本港近日時有寵物龜墮樓意外，昨日（3日）九龍灣麗晶花園9座對開有一隻寵物龜墮樓，龜殼斷開兩截，當場死亡。其後龜隻的男主人到場協助調查。案件暫列動物屍體發現處理。而上月9日，葵涌葵興邨興福樓有中華草龜意外由窗台墮樓，直墮簷篷後反彈至地下，繼而打中男途人，草龜口吐鮮血、龜殼爆裂，最終傷重不治。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研(Victor)指出，近日經常發生龜隻高空墮下致死個案，反映飼主疏忽照顧寵物安全，釀成悲劇。事實上，普遍龜種的攀爬力是很高，牠們可以依靠飼養缸內的其他龜隻或擺設逃出。從很多個案來看，不少主人會忽視甚至不知道龜隻的逃走能力，從而發生走失或高空墮龜事件，所以飼主一定要確保飼養缸有一定的高度或加裝通風隔板，以防止寵物逃脫。過去，協會亦曾接收過龜殼爆裂的龜，須為龜殼進行補救手術並休養接近兩年。

Victor 同時提醒飼主，龜殼內滿布神經線和血管，因此如龜殼受傷龜隻能夠感受到痛楚。任何人士殘酷對待動物而令其承受不必要痛苦，便有機會觸犯《防止殘酷對待動物條例》（第169章），一經定罪，最高可被判處罰款20萬元及監禁3年。