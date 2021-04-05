青年鴨脷洲大橋跳海　女船家及時拯救:「救人一命好過食三年齋」

今（5日）早上11時許，一名22歲青年由香港仔鴨脷洲大橋一躍而下墮至海中心，幸好附近一艘舢舨見狀，女船家立即駛至附近拋下救生圈，再聯同其他船家合力將事主救起。據報，男事主一度昏迷，送至瑪麗醫院搶救已回復清醒。警方將案件列作企圖自殺跟進。

率先趕至現場救人的舢舨女船家姓馬，街坊叫她「大嫂」。大嫂透露，當時目睹事主跳海後在水中掙扎，她隨即將救生衣拋到海中心，「我見佢跳落嚟，佢仲識爬（划水），我咪第一時間扯件救生衣拋落去俾佢囉，佢就識挽住，我就再拋條繩俾佢囉。」大嫂又稱，其後附近目擊船隻都前來協助，眾人合力將事主拉上舢舨，待消防前來救援，她笑指，「救人一命好過食三年齋！」 逾七旬大嫂表示，駕駛舢舨40多年，今次非首次救起墮海人士，約2至3年前亦曾救起一名墮海人士，「早兩年又係一個男人，中午時分，又係喺到(鴨脷洲橋)跳落去。好彩唔死得，又有人救返佢！」