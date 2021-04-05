越南人蛇金鏈離奇失蹤　兩警疑買金鏈頂替被捕　現已停職

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-04-05 19:09

越南女人蛇於深水埗警署封存金鏈及耳環，事後點算竟發現財物離奇失蹤，警方經調查後，昨日（4日）拘捕兩名分別55歲及42歲的男警務人員，涉嫌公職人員行為失當被捕。他們已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。他們亦已被停職。 據了解，被捕兩人分別為警署警長及警長，隸屬深水埗警署報案室。消息指，衝鋒隊人員於上月29日截查一名越南籍女子，發現她為非法入境者，遂將她押回深水埗警署扣查。越婦被捕後報案人員進行臨時「包頭」，將其個人隨身物品存封，當中包括一條金鏈及一對耳環。同日，有關隨身物品轉為正式「包頭」，當時越婦在旁確認。至上周五（2日），越婦獲轉介予入境處跟進，等候遣返，其間她領回「包頭」並點算，竟發現金鏈及耳環不翼而飛。據悉有人知悉事件後，即自行購買另一條金鏈及交予越婦作替代，惟越婦拒絕接受，並就事件作出投訴，最終揭發事件。

消息指，被捕兩名警務人員均為有經驗人員。據悉，越南籍女事主在查檢包頭時，發現金鏈及耳環不翼而飛，立即投訴，有人即自行購買另一條金鏈交予對方作補償，意圖隱瞞失竊一事。但越婦稍後正式投訢，警方高層聞訊大為緊張，立即指派西九龍總區重案組跟進，初步調查發現有人妨礙司法公正。警方正追查案中失物去向，至於是否有人偷竊或意外遺失，則有待進一步查證。

警方表示，於上月29日在深水埗區拘捕一名非華裔女子，涉嫌非法入境，她其後被帶返深水埗警署作扣留，而其個人財物在被捕女子見證下被人員封存。人員於上周五（2日）與被捕女子點算其財物時，被捕女子聲稱部份個人物品不見了。西九龍總區重案組第二隊接手跟進，經深入調查，昨日（4日）晚上在九龍城區拘捕兩名分別55及42歲男警務人員，涉嫌公職人員行為失當。該兩名警務人員已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。他們已被停職。

警方續指，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。