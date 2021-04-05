深水埗公屋戶清明節晾衫架高空燒衣　火舌隨風隨竄　網民叫報警

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-04-05 20:09

昨日清明節，不少孝子賢孫燒衣祭祖，惟有缺德者竟在家中晾衫架用化寶盤燒衣，隨時會引發火警危及性命。網民上傳一段疑拍攝於深水埗富昌邨富旺樓的影片，片中可見住戶開窗後，將化寶盤放在窗外的晾衫架並燒衣，火勢頗為猛烈，網民直斥行為自私，更着拍片者報警處理。不少街坊知悉事件後亦批評行為危險，但無奈稱投訴無門，形容扣分制如同虛設。

昨日（4日）中午12時，長約2分鐘的片段被上傳至社交網站，上傳者留言指﹕「清明節你求保佑……可以自私癲到極」，更認為有機會危及鄰居。片中拍攝的單位疑位於富昌邨富旺樓一低層戶，住戶打開窗戶後，在晾衫架上擺放化寶盤及燃燒衣紙，住戶不時將衣紙投入火堆中，火勢頗大，火舌隨風亂竄。不少毗鄰的單位窗外皆晾有衣物及被舖，一旦灰燼飛散至其他單位，恐釀成火警。網民留言譴責有關行徑缺德及危險，並着拍片者報警求助，「啲火種吹開咗就大獲了」，並認為燒衣拜祭不宜在大廈內進行，「公屋樓下通常有得燒！」。

記者今午（5日）到富昌邨富旺樓了解，大廈內多處張貼不同通告，提醒住戶切勿高空擲物，又指有狗隻及缺德者處便溺，亦有提醒住戶如有不當行為會被扣分。大廈後樓梯亦見有化寶桶、煙蒂等。記者其後到懷疑涉事單位拍門，單位內疑有住戶，並正在播放音樂，惟無人應門。住在樓上單位的住戶蔡太表示，今日始知悉事件，認為事件危險，稍後會向房署反映。

街坊梁婆婆則批評在窗口晾衫架燒衣的行徑危險，「如果啲衫吹埋去（燒着），窗簾布撻埋去咪火觸囉，好大件事！」她又指，上址經常有人從高處亂拋垃圾，包括衛生巾、煙蒂，她直言向房署投訴沒有用，「保安員冇用架！」認為房署的扣分制沒有阻嚇性，因為沒有人執行。