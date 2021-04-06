無恥雌雄賊落網　藉詞強入安達邨單位掠財　男賊猥褻12歲女兼拍片

撰文： 彭愷欣 陳浩然 王譯揚 最後更新日期： 2021-04-06 17:51

安達邨發生駭人聽聞的入屋掠財及性侵案。安達邨一個單親家庭的12歲中一女童獨留在家，竟遇無恥雌雄賊恐嚇將狗送交房署，強逼女童開門。女疑犯進屋後進行搜掠，男疑犯則將女童按在床上，對她上下其手，更曾作出嚴重猥褻行為，又用手機錄影過程。警方接獲報案，經調查後鎖定目標，於過去周日（4日）及今早，分別拘捕涉案男女，兩人均報稱無業，他們涉嫌入屋犯法、向16歲以下兒童作出猥褻行為及藏毒。

上周四（1日）一名12歲女童獨自留在安達邨寓所中，當時有一男一女拍門，以派口罩為由要求女童開門，女童拒絕，豈料該對男女發現屋內有飼養狗隻後，便恐嚇女童稱會要求房署帶走狗隻，女童受驚下開門。該對男女入屋後，女疑犯於單位內大肆搜掠，男疑犯則對女童作出嚴重猥褻行為，更將過程用手機錄影。兩人於屋內掠去1,300元現金、一條頸鏈及一部電話，總值約5,600元，受驚的女童立即報警。涉事女童就讀中學，與母親同住，為單親家庭。

案發現場為安達邨。（王譯揚攝）

秀茂坪警區偵緝督察潘崇禮稱，秀茂坪警區重案組第一隊接手調查案件，發現兩名疑犯於深水埗一帶出沒，並有多處地方匿藏。警方經深入調查及分析後，最終鎖定兩名疑犯身份，並於過去周日（4日）晚上約11時，拘捕一名38歲的女子，在其身上搜獲少量海洛英，經警誡下被捕女子承認干犯入屋犯法及藏有危險藥物。另外，警方進行多日埋伏行動，於今早7時許，拘捕涉案的47歲男子，在警誡下他承認干犯入屋犯法及向16歲以下兒童作出猥褻行為。案件交由秀茂坪警區重案組第一隊跟進調查。據悉，兩名被捕者相識，均有刑事紀錄。

警方呼籲，入屋犯法罪為嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年。而干犯向16歲以下的兒童作出猥褻行為，一經定罪，最高可判監禁10年；干犯製作兒童色情物品罪，一經定罪，最高罰款2百萬元及監禁8年，市民切勿以身試法。

警方亦提醒市民保持警覺，切勿獨留兒童在家，以及提醒小朋友，無論任何理由，都不應開門給陌生人，並立即通知照顧者。如有市民於近日遇到同類案件，或有相關資料提供，請與警方聯絡，或致電3661 6237與秀茂坪警區重案組第一隊聯絡。