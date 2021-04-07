1600萬元截劫案疑點重重　七人車男乘客自行離開　警一度追查下落

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-07 19:45

油麻地今（7日）午發生撞車截劫案，刀匪掠走約1,600萬元現金。警方正在各區展閧「捷進行動」追捕劫匪，大批警員仍在案發現場調查。現場消息，遇劫的七人車上當時有3人，包括男司機及一男一女乘客，但事發後男乘客卻一度自行離開，而29歲姓劉男司機及33歲姓廖女乘客則手受傷送院治理。警方一度追尋男乘客下落，其後尋獲35歲男乘客，他沒有受傷自行離開。 據悉，有人是遇劫公司的負責人，該公司早前亦曾遇劫。警方正追查該男乘客遇劫離開現場的動機，而劫匪「一擊即中」搶走1,600萬元現款，是否有「內鬼」亦是重點調查方向。

事發於今（7日）中午1時18分，一輛載有兩男一女黑色Alphard七人私家車沿海寶路往油麻地方向，消息稱，七人車上3人均為找換店職員。當七人車駛至近圓方對開時，一輛淺色寶馬SUV突抽頭將七人車迫至壆邊撞停。寶馬車上一名男子手持鎚仔及刀，衝向黑七人車，劫取走一黑一深灰色背包，各有800萬，共1600萬現金，再返回寶馬，沿海寶路往大角咀，再向新界方向離開。而七人車一名男乘客則逃離現場。消息指，涉事的找換店之前亦曾遭遇同類的被攔車載劫事件。

警方將案件列作行劫，交由油尖警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。29歲姓劉男司機及33歲姓廖女乘客手部受傷送院治理，另一名35歲姓胡男乘客則無受傷。

目擊者郭小姐稱，當時見到有兩車停在路邊，一名男子從被劫的私家車上跳下來，並登上另一車離開。郭小姐初時以為有交通意外，兩車是相識的，她上前了解是否需要幫忙時，豈料被劫七人車上有人稱被打劫，郭小姐於是協助報警。