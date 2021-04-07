禁令下派對房間辦中同聚會警員被捕　家人經營場地　報稱招待朋友

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-07 23:03

派對房間自去年11月第四波新冠病毒疫情起被禁營業至今，惟有人疑仍無視禁令舉辦活動。警方昨日（6日）巡查觀塘一間派對房間發現有人舉辦聚會，其中揭發兩人為警員，一人為負責人被捕，另一人則涉違限聚令受查。

東九龍總區人員據線報及調查，於昨日下午約6時突擊搜查觀塘觀塘道472至484號一個樓上單位，搗破一間懷疑正在開放的派對房間。警方調查發現派對房間26歲男負責人為警員，他涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，現正保釋候查；單位內另外5名介乎25至30歲的男子，包括另一名警員，則懷疑違反限聚令受查。警方指警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

消息指，警方發現6名人士於派對房間內聚會，包括飲食及玩桌上遊戲。眾人報稱於上址舉行中學同學聚會，被捕「搞手」為一名中區警區巡邏小隊警員，另外同場一名涉違反限聚令的25歲男警，則屬港島總區機動部隊。

消息指，該派對房間為被捕中區警區巡邏小隊警員的家人經營，而場地租約亦由該警員簽署，有人報稱活動只屬私人用途招待朋友，目前兩名警員未被停職，警方正調查及諮詢律政司意見，決定是否檢控涉案人士。《香港01》正向警方查詢事件。