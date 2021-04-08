沙田私家車避警截查狂飆　警長開槍打中司機右肩

撰文： 黎靜珊 馮國良 鄧栢良 最後更新日期： 2021-04-08 11:34

沙田發生警員開槍事件，今（8日）上午10時許，沙田一輛私家車被警方識別到行車證過期，警員於是展開追截。私家車沒有理會指示停車，狂飆至威爾斯親王醫院對開被迫停車，司機試圖將車輛前後碰撞，波及1輛巴士、2輛的士、2輛私家車及一輛警車。警長向目標車輛開了一槍，打中司機的右肩。中槍男子被捕，清醒送往威爾斯親王醫院治理，事件中另有2名警員及1名的士司機受輕傷。

沙田一輛私家車被警方識別到行車證過期，警員於是展開追截。私家車沒有理會指示停車，狂飆至威爾斯親王醫院對開被迫停車，司機試圖將車輛前後碰撞，波及私家車、1架巴士及1輛的士。警長向目標車輛開了一槍，打中司機的右肩。中槍男子清醒送往威爾斯親王醫院治理。

現場遺下血漬及玻璃碎，警員取去被波及的士行車紀錄儀作進一步調查，巴士右邊車尾被撞爛。據了解，事發時警方交通部執法及管制組正進行車牌識別系統行動，行動中系統識別出一輛私家車行車證已過期，並展開追截。不過私家車並沒有理會指示、更沒有停車。警員追截到威爾斯親王醫院對開燈位時，目標車輛被迫停車。



交通部警員追至，命令司機下車但無果，目標車輛試圖將車輛前後碰撞逃走，警長向目標車輛開了一槍，打中司機的右肩。目標私家車上有1名女子及1名小朋友乘客，兩人只是受驚，沒有受傷。

運輸署宣佈因交通意外，銀城街往小瀝源路方向近插桅杆街的部份行車線封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。