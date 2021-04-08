元朗兩狗疑遭淋不明液體傷口生蟲　狗主直斥施虐者無人性

撰文： 彭愷欣 鄧詠中 最後更新日期： 2021-04-08 12:19

元朗有一對狗母女懷疑遭人淋不明液體，背部傷口腐爛兼出現幼蟲。今早《香港01》記者前往涉事的元朗朗河路港頭村現場了解，狗主劉先生直斥兇徒殘忍，「都冇人性，我都唔知點講，班差佬都話離晒譜，冇人性。」他稱稍後會協助警方調查。

與劉先生合租的李先生稱，劉已租住上址其中一間鐵皮屋十多年，高峰期養有十多隻狗，至近年只剩下涉事的一對狗母女，狗媽媽12歲、狗女7歲。李先生透露，多年來有因養狗問題惹鄰居不滿，鄰居多次投訴狗狗「周圍痾」，經常在路口大小便，李指曾有人用棍虐打狗隻，幸狗隻當時沒有受重傷。

至上周二（3月30日）李先生聽到屋後草叢有聲，於是前往查看，發現狗女正在爬行及哀鳴，而狗媽媽則肚皮有傷，「背脊爛晒，生蟲，大嗰隻識行，細嗰隻隔咗日先識行」。李先生及劉先生其後為狗狗消毒。至昨晚李先生報警。

兩隻狗傷口發炎兼有蟲，現時雖仍清醒但已無神無氣，李慨嘆有人不近人情，「佢（狗狗）都傷成咁，畀佢係樹頭瞓都唔得，咁熱，仲鬧我。」李先生又指，懷疑兇徒不喜歡狗隻，「打佢都冇事，但用腐蝕性液身體，佢（狗狗）死梗」，因狗媽媽年紀已大，傷口難以治理。李先生估計有人欲趕走狗主劉先生，於是蓄意傷害兩狗隻。

昨日警員接報到達元朗朗河路港頭村現場，經初步調查後，將案件列「殘酷對待動物」，交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。該兩隻狗隻由愛協帶走檢查。