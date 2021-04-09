海關搜油麻地屯門2藥房　檢冒牌及管制藥物　拘董事等3人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-09 19:47

香港海關昨（8日）在2間分別位於油麻地和屯門的藥房，採取打擊售賣冒牌藥物行動，檢獲4款共約1,000粒及約360毫升懷疑冒牌藥物，其中一款亦同時為懷疑受管制藥物，估計市值約1.4萬元，並拘捕3人。

海關早前接獲舉報，指有藥房售賣懷疑冒牌藥物及懷疑受管制藥物。經深入調查後及在商標持有人的協助下，海關人員昨日採取行動，突擊搜查2間分別位於油麻地及屯門的藥房，檢獲該批懷疑冒牌藥物和懷疑受管制藥物。行動中，海關拘捕2名藥房男董事及一名男售貨員，年齡介乎42至69歲。案件仍在調查中。

海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌物品。海關亦提醒商戶在採購貨品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而銷售毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑冒牌活動。