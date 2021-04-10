警搗屯門3000呎無牌酒吧及非法賭場　拉男負責人及9名客人

撰文：邵沛琳
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今日（10日）凌晨約2時半，屯門警區刑事部聯同特別職務隊根據線報及深入調查後，展開代號「凌厲」（SHARPEYE）的反三合會行動，突擊搜查屯門新合里一工業大廈單位，搗破一個大約3,000呎，並設有天台飲酒區的無牌酒吧及非法賭場。
行動中，警員拘捕一名相信為場地負責人、50歲姓陳的本地男子，他涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」以及「 經營非法賭博場所」。他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。
另外，單位內6名本地男子及3名本地女子（介乎24至57歲），則涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」、「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員已向他們作出票控。
行動中，警員在單位內檢獲716罐啤酒及6瓶酒精飲品，約值7,100元。警員亦檢獲2張賭枱、10副啤牌、1張麻雀枱、2副麻雀、約值4,000元的籌碼及影音器材。另外，不法分子為了掩人耳目，在處所的四周加裝隔音棉，更在單位出入口鐵門位置裝上兩把門鎖。如果發生火警，後果將不堪設想。所有被捕男女現正被扣留調查。相關反三合會行動仍在進行中，警方不排除更多人被捕。
警方指，留意到近日有不法分子看準近期實施的處所停業令，租用一些比較隱蔽的工廠大廈單位，違規經營無牌酒吧及非法賭場。警方對此等罔顧公共衞生風險的違法行為，表示嚴厲譴責。警方提醒市民，必須嚴格遵守預防及控制疾病相關法例，以減低病毒在社區傳播的風險。警方會加強執法行動，亦都會重點打擊區內的違法處所。