警搗屯門3000呎無牌酒吧及非法賭場　拉男負責人及9名客人

今日（10日）凌晨約2時半，屯門警區刑事部聯同特別職務隊根據線報及深入調查後，展開代號「凌厲」（SHARPEYE）的反三合會行動，突擊搜查屯門新合里一工業大廈單位，搗破一個大約3,000呎，並設有天台飲酒區的無牌酒吧及非法賭場。

行動中，警員拘捕一名相信為場地負責人、50歲姓陳的本地男子，他涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」以及「 經營非法賭博場所」。他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。

另外，單位內6名本地男子及3名本地女子（介乎24至57歲），則涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」、「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員已向他們作出票控。