沙田開槍｜28歲男車主涉兩宗罪被捕　中槍男司機留醫兩日仍危殆

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-10 16:12

前日（8日）沙田一輛私家車亡命飆車，警員開槍截車。據了解，涉事私家車的28歲姓黃男車主被捕，罪名為管有工具可作非法用途、允許未經登記或未領牌車輛行駛。據悉，被捕的黃男聲稱，他於去年11月15日將車賣給另一位女子。事隔兩日，至今日（10日）中槍的45歲姓孔男司機情況仍危殆。 事發在前日早上，沙田一輛私家車被偵測到行車證過期，私家車司機加速逃去，交通警員上前追截。惟私家車多次衝燈狂飆，更逆線行駛撞多輛車輛，駛至威爾斯親王醫院對開被截停，交通警開槍將男司機制服。

（香港01製圖）

事發在前日（8日）上午9時53分，新界南交通隊在吐露港公路近馬料水往沙田方向，以自動車牌識別系統偵測到一輛銀色本田私家車，行車證過期。交通警上車追截，但司機加速離開，與警員展開追截。本田由吐露港公路起狂飆，途中多次衝燈，甚至逆線行駛，撞及多架車輛，最終於威爾斯親王醫院對開被截停，交通警開槍將司機制服，當時車上載有一名女子及一名手抱女嬰。

警方拘捕車上男女，二人為情侶關係，均有案底，2歲女嬰是他們的女兒。男被捕人45歲姓孔有黑社會背景，報稱任職地盤散工，涉嫌危險駕駛、狂亂駕駛、行車證過期、行車時無有效執照，沒有第三者保險而使用車輛，以及藏工具可作非法用途6宗罪被捕。其37歲報稱任職侍應的黃姓女友，則同涉藏工具可作非法用途被捕。

▼▼車CAM拍攝開槍案經過▼▼