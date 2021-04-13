鐵騎匪用車內求生器爆車窗盜竊　涉8案偷49萬元財物被捕

撰文： 楊婉婷 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-13 16:39

鐵騎匪利用車內求生器擊碎車窗後盜竊，逾半年間犯下至少8宗案件，涉款49萬元。該名賊人駕駛套假牌的「影子電單車」，由去年10月至今年首季期間，於港九多區犯下至少8宗車內盜竊案。他以車內求生器輕易擊碎車輛玻璃，然後掠走財物，失物包括現金、手袋、電子產品等等，亦有事主的信用卡被盜用，失物總值49萬港元。警方昨日於牛頭角定安街拘捕賊人，並檢獲部分失物。

警方展示賊人所用爆破工具的威力，可見一個長約10厘米、掌心大的車內求生器在觸碰玻璃後，玻璃立即碎裂。（黃偉民攝）

警方表示，去年10月至今年首季，西區警區發生車內盜竊案，留意到部份案件與其他發生於港九多區的車內盜竊案有共通點，均涉及一名駕駛電單車的賊人。該名賊人於中午時份出沒，針對泊在僻靜地點、無人看管的私家車或的士進行車內盜竊，地點包括山邊咪錶位、墳場、公廁等。他以特製爆破工具擊碎車輛玻璃並偷取車內財物後，再駕駛一輛套有假牌的電單車逃離現場。警方經調查後，相信賊人涉及全港至少8宗車內盜竊案，案件涉及的失物包括現金、手袋、電子產品等等，亦有事主的信用卡被盜用，失物總值49萬港元。其中一案涉及金額高達30萬元，失物中包括一個名貴手袋。

經探員仔細調查及情報分析後，鎖定該名賊人，並於昨日（12日）中午於牛頭角定安街，趁賊人準備開走「影子電單車」時，將他拘捕。人員搜車後發現爆破工具，並證實電單車於去年10月報失。人員其後在疑犯位於牛頭角的住所內，搜獲疑為失物的電子產品及賊人犯案時穿着的衣物。疑犯涉嫌盜竊、欺騙手段取得財產、行使虛假文書及無牌駕駛等罪名，將被通宵扣查，案件交由西區警區重案組第一隊調查。

警方展示賊人所用爆破工具的威力，可見一個長約10厘米、掌心大的車內求生器在觸碰玻璃後，玻璃立即碎裂。警方解釋，該工具利用彈弓及撞針的原理，用很小的力度便可輕易擊碎車窗，工具的用途是乘客遇危急情況時可以擊碎車窗逃生，惟落入不法之徒手中便被用作車內盜竊。有關工具在坊間普遍，上網可以購買，今次檢獲的工具的體積較細，容易蒙混過關。

警方呼籲，市民或車主，特別是的士、私家車、搵食車司機，離開車廂時謹記取走車匙及貴重財物，車輛應裝設防盜系統，包括裝有具24小時錄影功能的行車紀錄儀，並附有夜視功能；泊車時應停泊在正規及合法泊車地點，不要胡亂泊車，因犯法外亦有保安漏洞。