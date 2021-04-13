鐵騎匪用車內求生器爆車窗盜竊　涉8案偷50萬元財物被捕

撰文： 楊婉婷 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-13 17:53

鐵騎匪利用車內求生器擊碎車窗後盜竊，半年間犯下至少8宗案件，涉款49萬元。該名54歲姓梁賊人駕駛套假牌的「影子電單車」，由去年10月至今年3月期間，於港九多區犯下至少8宗車內盜竊案。他以車內求生器輕易擊碎車輛玻璃，然後掠走財物，失物包括現金、手袋、電子產品等等，亦有事主的信用卡被盜用，失物總值49萬港元。警方昨日於牛頭角定安街拘捕賊人，並檢獲部分失物。

警方展示賊人所用爆破工具的威力，可見一個長約10厘米、掌心大的車內求生器在觸碰玻璃後，玻璃立即碎裂。（黃偉民攝）

警方表示，去年10月至今年3月期間，西區發生車內盜竊案，警方留意到部份案件與其他發生於九龍城區及東九龍區內的車內盜竊案有共通點，均涉及一名駕駛電單車的賊人。該名賊人於中午時份出沒，針對泊在僻靜地點、無人看管的私家車或的士進行車內盜竊，地點包括山邊咪錶位、墳場、公廁等。他以特製爆破工具擊碎車輛玻璃並偷取車內財物後，再駕駛一輛套有假牌的電單車逃離現場。警方經調查後，相信賊人涉及全港至少8宗車內盜竊案，案件涉及的失物包括現金、手袋、電子產品等等，亦有事主的信用卡被盜用，失物總值約50萬港元。其中一案涉及金額高達30萬元，失物中包括一個名貴手袋。

經探員仔細調查及情報分析後，鎖定該名賊人，並於昨日（12日）中午於牛頭角定安街，趁賊人準備開走「影子電單車」時，將他拘捕。人員搜車後發現爆破工具，並證實電單車於去年10月報失。人員其後在疑犯位於牛頭角的住所內，搜獲疑為失物的電子產品及賊人犯案時穿着的衣物。疑犯涉嫌盜竊車輛、車內盜竊、行使虛假文書、以欺騙手段取得財產、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險、使用虛假車牌，將被通宵扣查，案件交由西區警區重案組第一隊調查。

警方展示賊人所用爆破工具的威力，可見一個長約10厘米、掌心大的車內求生器在觸碰玻璃後，玻璃立即碎裂。警方解釋，該工具利用彈弓及撞針的原理，用很小的力度便可輕易擊碎車窗，工具的用途是乘客遇危急情況時可以擊碎車窗逃生，惟落入不法之徒手中便被用作車內盜竊。有關工具在坊間普遍，上網可以購買，今次檢獲的工具的體積較細，容易蒙混過關。

警方呼籲，市民或車主，特別是的士、私家車、搵食車司機，離開車廂時謹記取走車匙及貴重財物，車輛應裝設防盜系統，包括裝有具24小時錄影功能的行車紀錄儀，並附有夜視功能；泊車時應停泊在正規及合法泊車地點，不要胡亂泊車，因犯法外亦有保安漏洞。