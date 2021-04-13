警聯海關搗打鼓嶺私煙超市倉　偷渡漢居貨櫃分銷包裝　檢3600萬貨

撰文： 魯嘉裕 黃廸雯 最後更新日期： 2021-04-13 19:05

警方昨（12日）聯同海關，於打鼓嶺缸瓦甫路搗破一個私煙儲存倉，拘捕7男包括4名內地非法入境者，檢獲1300萬支私煙，市值3600萬。案中被捕內地男居於貨倉內貨櫃休息室，內有家居設備、食物及床舖等，警方相信他們由廣西水路來港，受聘分銷及包裝私煙工作。

警方昨（12日）聯同海關，於打鼓嶺缸瓦甫路搗破一個私煙儲存倉。（黃廸雯攝）

+ 2 + 2 + 2

邊界警區（刑事）總督察何曜沖表示，打鼓嶺分區特遣隊人員昨（12日）下午2時許巡經打鼓嶺缸瓦甫路時，發現一間貨倉大門虛掩，貨倉內停泊了2輛密斗貨車及一大批懷疑未完稅香煙，警員於是在上址埋伏，其後拘捕一名26歲本地男子，涉管有應課稅品。警員搜查貨倉時，於貨櫃休息室再發現6名男子，包括4名內地非法入境者，年齡介乎23至31歲。

何曜沖指，4人於2日前由廣西水路來港，受聘分銷及包裝私煙工作，他們涉嫌非法入境及管有應課稅品被捕。另外兩名被捕29及35歲本地男子，報稱為電召貨車司機及無業，則涉嫌協助及教唆他人非法入境及管有應課稅品被捕。被捕人士正被扣查。行動中共檢獲1300萬支未完稅香煙，包括傳統煙及加熱煙，市值3600萬，應課2500萬。何曜沖又指，該個供非法入境者使用的貨櫃休息室，內有家居設備、食物及床舖等，相信眾人來港所收的酬勞不高。

海關稅收罪案調查科高級調查主任陳寶田（左）及邊界警區（刑事）總督察何曜沖（右）。（黃廸雯攝）

海關稅收罪案調查科高級調查主任陳寶田表示，不法分子利用環保回收場作掩飾，利用偏僻位置及多車出入環境，以為可逃避偵查，貨倉內有各款品牌香煙，形容情況如「私煙超級市場」，方便作分貨及發貨。陳寶田又指因疫情關係，相信市面上私煙供應非常短缺，調查相信案中私煙為供應本地市場。海關上周五（9日）於新田及火炭偵破2宗共涉2100萬支私煙案件，陳寶田指正調查3宗案件是否有關連，以了解私煙來源及去向，及背後有否不法集團操控。陳寶田指根據《應課稅品條例》，管有、處理及買賣私煙均屬違法，一經定罪最高可被罰款100萬及監禁2年。