將軍澳5車車禍4人傷　七旬司機昏迷送院搶救命危

撰文： 陳諾希 鄧詠中 馮國良 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-14 22:19

將軍澳發生涉及5車交通意外，七旬男司機陷昏迷。事發於今（14日）早上約11時半，一名姓王73歲的男子駕駛一輛寶馬私家車，沿清水灣道往近影業路的迴旋處方向而行，其間懷疑失控，撞向鄰線一輛私家車，其衝勢未止，直剷向影業路落斜方向，適時有兩輛私家車及一輛客貨車上斜，寶馬先後猛撞其中兩車，而客貨車的左前轆被撞甩，飛彈後擊向後方私家車。 事件中共4人受傷，73歲寶馬司機頭部受傷，陷入昏迷，由救護車送往將軍澳醫院搶救，現時情況危殆；其餘3名傷者則在場接受初步治療後，再送院治理。警方到場調查意外原因，

▼▼將軍澳5車交通意外4人受傷▼▼

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將軍澳影業路往迴旋處方向為雙線雙程路，現場可見，一輛Mini Cooper被撞至鐡欄始停下，打白鴿轉橫亘至逆線。而在場一輛寶馬則停在行車線，其車頭嚴重損毀，車門部分零件、「迫力皮」及左前車胎飛脫至路上。救護員以紅、黃色帆布為傷者分流，即場為傷者初步處理傷勢，再送院治理。

客貨車男司機表示，當時正與妻子前往西貢送貨，途徑影業路迴旋處時，突然遭寶馬迎頭相撞，車內的安全氣袋即時彈出，其妻子手腳受傷由救護車送院。他續指，寶馬男司機救出時已陷入昏迷，需由救護員進行心肺復甦。現場消息指，寶馬男司機有心臟病紀錄，傷者親友到將軍澳醫院了解。

運輸處宣布，因交通意外，影業路來回方向的全線封閉。現時在影業路往坑口方向的車龍龍尾已到清水灣道近孟公屋及影業路往上行方向的車龍龍尾已到寶寧路。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通擠塞。