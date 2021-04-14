疫下失業中港司機淪毒販　掘空地板建材藏大麻花

撰文： 楊婉婷 余睿菁 最後更新日期： 2021-04-14 22:59

47歲無業毒販今於馬鞍山一貨櫃場的貨櫃內提貨後，遭埋伏的探員截查，檢獲市值約150萬元、共重約7公斤的大麻花。人員發現貨櫃內有地板建材被人用膠水黏住，夾層有被掘空的痕跡，懷疑有人將毒品藏在其中，企圖蒙混過關。據了解，被捕男子曾任職中港司機，因疫情失業，懷疑因想「搵快錢」而被販毒集團招攬，相信是集團中較為低層的角色。

東九龍總區刑事總督察（毒品調查）韓成昊表示，東九龍總區刑事總部特職隊深入調查後，鎖定一名47歲無業本地男子，活躍於九龍、新界區販運大麻的販毒集團，人員相信位於馬鞍山白石角一個貨櫃場，被人用作毒品儲存中心。

至今日（14日）下午，人員展開反毒品行動，下午4時許，人員發現目標男子駕駛私家車於上址出現，下車後進入一個貨櫃。他離開貨櫃後，人員上前截查，在其身上檢獲6公斤的懷疑大麻花，亦在被捕人士在其車輛內搜出約1公斤大麻花。而在貨櫃內，警方亦檢獲毒品包裝工具，包括膠袋、熱存條機及電子磅，並發現以長方型紙皮盒包裹的地板建材，部分的地板被人用膠水黏住，而夾層有被掘空的痕跡，懷疑不法之徒利用掘空的地板隱藏毒品，以逃避執法人員的追查。案中檢獲的大麻花總值約150萬元。該名男子涉嫌販毒被捕，將被通宵扣查。

韓成昊續指，警方發現近年濫用大麻有上升趨勢，根據禁毒處於2020年的數據，2020年期間21歲以下被捕青年，2人中有1人牽涉大麻罪行，警方會繼續不遺餘力打擊相關罪行。