國家安全教育日︱背包搜出仿製槍　港台證實兼職記者被捕已停職

撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-04-15 23:49

今（15日）為「全民國家安全教育日」，一名香港電台兼職記者今早在港鐵海洋公園站，被搜出背囊有兩支仿製槍及對講機，被警方以涉嫌藏「藏有仿製槍械」及「沒有適當牌照而管有或使用作無線電通訊之用的器具」拘捕，並帶到香港仔警署調查。 香港電台回覆《香港01》查詢，確認一名兼職初級記者今早涉嫌因刑事罪被捕，港台表示會全面配合警方的調查，並已即時停止該名兼職員工的職務。

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「全民國家安全教育日」警方在警察學院一帶巡邏，早上8時許在海洋公園站截停1名21歲男子，在其背囊找到2枝仿製槍及2部對講機。

據了解，被捕人是香港知專設計學院學生，於3月中旬被香港電台聘請為兼職記者，今日到警察學院採訪。有人被捕後聲稱，有關仿製槍是早前拍攝微電影所用，未有收拾，至今早赴警察學院採訪途中被警方截查時搜出。



警方表示，鐵路警區人員今日上午約8時10分在港鐵海洋公園站進行反罪惡巡邏，其間截查一名形跡可疑的男子，並於其背包內檢獲兩把懷疑仿製手槍及一部無線對講機。該名21歲姓洪男子涉嫌「藏有仿製槍械」及「沒有適當牌照而管有或使用作無線電通訊之用的器具」被捕，現正被扣留調查。案件交由西區警區刑事調查隊第5隊跟進。人員已檢走該兩把懷疑仿製手槍及該部無線對講機作進一步檢驗。至晚上9時許，警方表示被捕男子已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

警務處處長鄧炳強於「全民國家安全教育日」記者會上亦有交代事件，他指人員調查該名男子後，發現他是電台兼職記者，惟他持有的物件與他報稱的工作無關。鄧又指，警方留意到該人士於2019年因反修例事件涉襲警被捕，並被告上法庭，惟法庭判處無罪。他續指，今日警察學院進行反恐演練，如果有人以記者身份持仿製手槍進行任何事情，難以想像後果，對事件感到震驚，慶幸警方人員及時截查拘捕。