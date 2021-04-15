國家安全教育日︱背包搜出玩具槍　港台證實兼職記者被捕已停職

今（15日）為「全民國家安全教育日」，一名香港電台兼職記者今早在港鐵海洋公園站，被搜出背囊有兩支玩具槍及對講機，被警方以涉嫌藏「藏有仿製槍械」及「沒有適當牌照而管有或使用作無線電通訊之用的器具」拘捕，並帶到香港仔警署調查。

香港電台回覆《香港01》查詢，確認一名兼職初級記者今早涉嫌因刑事罪被捕，港台表示會全面配合警方的調查，並已即時停止該名兼職員工的職務。