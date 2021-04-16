大圍平治遭剷起壓豐田車頂3人被困　豐田司機棄女乘客逃逸後被捕

撰文： 劉定安 張家豪 鄧海興 最後更新日期： 2021-04-16 20:26

大圍發生罕見車禍。15日深夜11時許，一輛平治房車，由港鐵大圍車廠沿田心街往隆亨邨方向行駛，途至車公廟路交界時，據報一輛豐田私家車突由車公廟路往大涌橋路方向駛至，兩車收掣不及，其間豐田車頭撞向平治右邊司機位門，繼而將平治剷起，豐田撞車後車頭轉向右邊橫亙路中，而平治拋起後車尾剛好壓在豐田的車頂上。

其中一名女傷者由救援人員治理中。(張家豪攝)

其他駕駛人士見狀代為報案，救援人員到場，發現平治上1名27歲姓柯女司機與1名33歲姓李男乘客被困；而豐田則只有1名36歲姓陳女乘客困在車內，迅即將被困的3人救出車廂，所幸她們均仍清醒，分別頸、胸及手腳等受傷，由救護車先後送院治理。

警方到場調查，初步得悉豐田男司機，意外後逃出車外走到車尾拿取一袋物件，隨即棄下女乘客在車內自行逃去，至今（16日）下午，警方於屯門區拘捕涉案35歲姓黃豐田男司機他已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到，案件列為交通意外有人受傷—肇事後不顧而去。

據悉有目擊者指，事發時有車輛高速沿車公廟路行駛。警方正調查事件，正追查在逃司機下落。就現場所見，現場十字路口的交通燈熄滅，惟是意外後撞及交通燈設施所導致、抑或事發前已經故障，則有待警方深入調查。

警方指，據報，一輛私家車沿田心街往田心方向行駛，另一輛私家車則沿車公廟路往沙田方向行駛。當駛至上址時，懷疑後者未有按交通燈號指示停下，並撞向前者，再撞毀1支交通燈、1枝指示燈及約3米長的欄杆。沿車公廟路行駛的私家車，其司機離開現場，餘下姓陳36歲女乘客頸、胸口及右肩受傷被困；另一私家車的27歲女司機及33歲姓李男乘客亦一度被困，分別頸、胸口及手腳受傷。3人先後由消防救出，清醒送往威爾斯親王醫院治理。警員接報到場，經初步調查，案件列「交通意外有人受傷—肇事後不顧而去」。