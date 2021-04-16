寶達邨奪命火｜七口家傷亡慘重　4女喪生包括2歲女童　男戶主命危

撰文： 鄧海興 張家豪 劉定安 最後更新日期： 2021-04-16 16:30

秀茂坪寶達邨發生4死2傷火警慘劇。今日（16日）凌晨，達喜樓一低層單位突陷火海，約230名住客倉皇逃生。此場焚燒近1小時的住宅火警，起火單位一家六口中，有1名女子當場不治，3名女子送院後返魂乏術，包括一名2歲女童。單位六旬男戶主危殆送院，另1名老翁清醒送院。 消息稱，起火單位住有一個三代同堂的家庭，包括60歲姓陳男戶主、陳妻、兩名女兒、兩名女婿及2歲孫女。事發時，兩名女婿並不在家，他們接獲家人求救後，趕回家營救失敗，大女婿企圖回家救人但不成功，他全臉更被熏黑，送院時情緒激動。消息稱，有人透露家中電線首先起火，當局正追查起火原因。

現場為寶達邨達喜樓5樓一單位，據悉起火單位為三代同堂，包括男戶主、其妻子、兩名女兒、2歲孫女及兩名女婿。凌晨約3時04分，該單位突然起火，火勢十分猛烈，傳出大量濃煙，大批居民報警表示被困。消防員接報趕抵，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，及至凌晨約3時59分將火救熄。

起火單位6人傷亡慘重，警方證實，1名女子在現場被證實死亡、3名女子被送往聯合醫院搶救後，均告不治，當中包括2歲女童。就現場所見，1名嚴重燒傷的人士，送院時已手部僵硬，毫無反應。據了解，起火單位男事主及時逃生，他感不適，被送往聯合醫院治理，情況危殆。而兩名女婿當時並不在家，他們接獲家人求救後，立即趕回家中，但全屋已陷火海。大女婿營救無果，全臉更被熏黑，情緒十分激動，送往將軍澳醫院治理。

（香港01製圖）

現場消息稱，大女婿曾透露事發時家中有電線首先起火，警方及消防現正調查起火原因。火警中，約150名住客自行疏散、80名住客由消防員協助疏散。由於事出突然，不少住客衣衫單薄，但街外大風清涼，救援人員向他們提供保暖錫紙禦寒，其後居民進入附近商場暫避。

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其中1人嚴重燒傷，手部僵硬，送院時毫無反應。（張家豪攝）

事發時，兩名女婿並不在家，他們接獲家人求救後，趕回家營救失敗，大女婿企圖回家救人但不成功，他全臉更被熏黑，送院時情緒激動。（張家豪攝）

起火單位冒出大量濃煙。（張家豪攝）

涉事單位起火時火勢猛烈。