寶達邨奪命火｜六口家傷亡慘重　4女喪生包括女童　男戶主命危

撰文： 鄧海興 張家豪 劉定安 最後更新日期： 2021-04-16 07:35

秀茂坪發生4死2傷火警慘劇。今日（16日）凌晨，寶達邨達喜樓一低層單位突陷火海，約230名住客倉皇逃生。此場焚燒近1小時的住宅火警，起火單位一家六口非死即傷，1名女子當場不治，3名女子送院後返魂乏術，包括1名女童；單位中年男戶主及1名老翁，雖及時逃生，但亦需送院，其中男戶主全臉熏黑，送院時情緒激動，經搶救後情況危殆。消息稱，男戶主透露家中電線首先起火。當局正追查起火原因。

現場為寶達邨達喜樓5樓一單位，據悉住有一家六口。凌晨約3時04分，該單位突然起火，火勢十分猛烈，傳出大量濃煙，大批居民報警表示被困。消防員接報趕抵，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，及至凌晨約3時59分將火救熄。

起火單位6人傷亡慘重，警方證實，1名女子在現場被證實死亡、3名女子被送往聯合醫院搶救後，均告不治，當中包括1名女童。就現場所見，1名嚴重燒傷的人士，送院時已手部僵硬，毫無反應。而起火單位中年男戶主及時逃生，但他全臉被熏黑，情緒激動，送往將軍澳醫院搶救後，情況危殆；另外，單位1名老翁亦感不適，清醒被送往聯合醫院治理。

現場消息稱，男戶主成功逃生後，透露事發時家中有電線首先起火。警方及消防現正調查起火原因。火警中，約150名住客自行疏散、80名住客由消防員協助疏散。由於事出突然，不少住客衣衫單薄，但街外大風清涼，救援人員向他們提供保暖錫紙禦寒，其後居民進入附近商場暫避。

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其中1人嚴重燒傷，手部僵硬，送院時毫無反應。（張家豪攝）

起火單位男戶主全臉被熏黑，情緒激動送院，經搶救後情況危殆。（張家豪攝）

起火單位冒出大量濃煙。（張家豪攝）

涉事單位起火時火勢猛烈。