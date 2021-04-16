寶達邨奪命火｜單位起火釀4死包括女童　男戶主及時逃生全臉熏黑

撰文： 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-04-16 05:55

秀茂坪發生4死火警慘劇。今日（16日）凌晨，寶達邨達喜樓一低層單位突陷火海，約230名住客倉皇逃生。此場焚燒近１小時的住宅火警，造成嚴重傷亡，１名女子當場不治，３名女子送院後返魂乏術，包括１名女童；起火單位男戶主則及時逃生，但亦全臉熏黑，情緒激動送院；亦有1名老翁不適送院。消息稱，男戶主透露家中電線首先起火。當局正追查起火原因。

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事發於凌晨約3時04分，達喜樓5樓一單位突然起火，火勢十分猛烈，傳出大量濃煙，大批居民報警表示被困。消防員接報趕抵，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，及至凌晨約3時59分將火救熄。

火警中先後有多人送院，警方證實，1名女子在現場被證實死亡、3名女子被送往聯合醫院搶救後，均告不治，當中包括1名女童。就現場所見，1名嚴重燒傷的人士，送院時已手部僵硬，毫無反應。而起火單位男戶主據報及時逃生，但他亦全臉被熏黑，且情緒激動，事後送往將軍澳醫院治理；另外，有1名老翁走火期間感到不適，清醒被送往聯合醫院治理。

現場消息稱，男戶主成功逃生後，透露事發時家中有電線首先起火。警方及消防現正調查起火原因。火警中，約150名住客自行疏散、80名住客由消防員協助疏疏散。由於事出突然，不少住客衣衫單薄，但外面天氣清涼，救援人員向他們提供保暖錫紙禦寒。

其中1人嚴重燒傷，手部僵硬，送院時毫無反應。（張家豪攝）

起火單位男戶主全臉被熏黑。（張家豪攝）

起火單位冒出大量濃煙。（張家豪攝）