寶達邨奪命火｜一家四口魂斷火場　夫睹親友陷昏迷：我要搵返老婆

寶達邨達喜樓今（16日）凌晨發生奪命火，4名女子魂斷火場，無情火更拆散一個家庭。據悉，起火單位住有一家六口，為一個三代同堂的家庭，包括男戶主、女戶主、外父、外母、2歲女兒及女戶主的胞妹。這場無情火情奪去一對姊妹、女兒及外母的性命。據悉，男戶主當時不在單位，他接獲消息後聯同妻子的妹夫到場，二人目睹親人昏迷送院，均情緒激動。
事發後，消防員於單位救出4名女子，其中一名女事主陷入昏迷，救護員為她進行心外壓並送上救護車，在旁一名男親友哀叫：「我要搵返老婆呀！」之後他目送救護車駛離，他情緒激動不斷嚎哭，數名男街坊合力拉住，並扶他在一旁冷靜下來，據悉他為女戶主的妹夫。
消息稱，事發時男戶主並不在家中，他接獲家人求救後，立即趕回家營救但失敗。事後男戶主全臉更被熏黑，赤腳返回地下，被問及家人情況及起火原因時，他哭稱「我唔知呀！」之後他感到暈眩、差點跌在地面，但口中仍說道：「救命啊，出嚟啊。」他送院時情緒激動，經搶救後情況危殆。
事發後，消防員於單位救出4名女子，其中一名女事主陷入昏迷，救護員為她進行心外壓並送上救護車，在旁一名男親友哀叫：「我要搵返老婆呀！」（張家豪攝）
據街坊提供的影片可見，事發在今日凌晨3時許，起火單位位於大廈5樓，事發時火單位陷入火海，火勢猛烈及火舌高至上層單位。事發時，消防處接獲多個報案，遂派員及多輛消防車、救護車到場，人員於起火單位3個房間內救出4名女傷者，其中一人證實當場死亡，另有3人送聯合醫院後不治，死者年齡介乎2歲至40歲不等，主要傷勢是吸入濃烟。消防處已成立專責小組調查起火原因。現場可見，另有兩名男子由救護車送院，據悉他們為單位男戶主、其中一名死者的父親。警方指，案件暫時交由秀茂坪重案組接手調查。
消防處當值高級救護主任（香港及九龍）譚傲然表示，在現場發現6名傷者，一人證實當場死亡，另外5名傷者由救護車送院，包括1名送到將軍澳醫院、4名送到聯合醫院，其中3名傷者送院時已陷昏迷，他們送院搶救後證實不治，死者年齡由2歲至40歲不等。至於生還的兩名傷者為吸入濃煙、吸入性損傷。由於現場傷者數目眾多，救護員為傷者進行分流及治理，再將他們送院。