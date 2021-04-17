警巡查多區娛樂場所　搗3間無牌酒吧、揭派對房間違規營業

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-17 09:37

今日（17日）凌晨，東九龍總區刑事部、機動部隊、衝鋒隊及交通部，聯同將軍澳警區、觀塘警區、秀茂坪警區及黃大仙警區人員，展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，搗破3間懷疑無牌酒吧及1間懷疑違規營業的派對房間。行動中合共拘捕89名人士，並且有37名派對房間人士遭票控。

警員在巡查3間懷疑無牌酒吧的行動中，4名本地男子及1名本地女子，年齡介乎18至34歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕；他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員會向他們作出檢控。另外54名本地男子及28名本地女子，年齡介乎15至44歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕；他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

在巡查該間派對房間的行動中，一名36歲本地男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；另外21名本地男子及16名本地女子，年齡介乎21至50歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

此外，警員在其中一間懷疑無牌酒吧檢獲13把牛肉刀及5支膠棒。該名18歲姓劉男負責人同時涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。行動中，警員共檢獲793支餐酒、323罐啤酒、7部電視、1部夾公仔機、1部飛鏢機、6部卡啦OK機及1張自動麻雀機。檢獲的酒類飲品共值約7萬元。

警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。