商人遭撞車截劫1,600萬元　賊人用劫款購名車名錶　警拘4匪起贓物

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-17 13:47

上周三（7日）油麻地發生撞車截劫案，3名找換店職員遭掠走近1,600萬元現金。油尖警區重案組接手調查案件，發現賊人套用假車牌及採取迂迴路線犯案，企圖掩飾行蹤。至前日（15日）拘捕4名涉案男子，並起回約20萬港幣贓款，賊人曾用贓款購買名車及名錶。警方指，賊人與遇劫商人互不相識，警員於受害者的車內發現GPS追蹤器，不排除賊人透過定位追蹤事主行蹤。

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油尖警區重案組高級督察徐浚銨今日交代案情指，上周三（7日）中午，受害人為一名本地商人，他與2名員工正運送現金1,600萬港幣，前往一間找換店匯錢。當受害人的私家車駛至油麻地海寶路往旺角方向時，突然遭後方一輛銀色賊車猛烈撞擊。事主的私家車嚴重損毀，而賊車上的3名賊人隨即下車，並手持刀及鐵錘，扑爛受害人私家車的車窗，更將1,600萬現金搶去，之後乘賊車逃去無蹤。

油尖警區重案組接手調查案件，探員翻查閉路電視片段及深入調查，發現劫案經過精密部署，賊人嘗試利用不同方法，從而掩飾自身行蹤，包括套用假車牌及使用迂迴的路線，意圖加大警方追查難度。探員經調查後，鎖定涉案車輛及賊人，發現他們犯案後使用部份劫款購買名車及名錶。

徐浚銨指，前日（15日）探員於深水埗區、秀茂坪區及沙田區拘捕4名本地男子，他們年齡介乎24歲至26歲，包括集團其中一名主腦，4名被捕男子互相認識，部份人有黑社會背景。行動中警方起回部份贓物，包括約20萬港幣現金、賊人用百多萬元購買的名車及名錶，總值約150萬元。警方正調查餘下贓款的去向。

另外，警方檢獲疑與案件有關的鐵鎚、GPS追蹤器及賊人犯案時所穿衣物。警方現正調查，賊人如何在受害者車輛安裝GPS追蹤器。徐續指，今次行動警方已成功瓦解一個有組織犯罪團伙，被捕人士現正被扣查，而有關拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

事發在今月7日，警方指當時於下午1時18分接獲途人報案，指及涉事司機及男女乘客，乘坐私家車沿海寶路往旺角方向，駛至上址時被另一私家車從後撞到，3名男賊下車並以刀和鎚指嚇司機等3人，劫去車上兩個共載有約1,600萬元現金的袋，其後登上車往沙田方向逃去。案件列作行劫，交由油尖警區重案組第一隊跟進。