飛鵝山上尋獲疑似失蹤少女行山鞋　消防及義務搜索隊徹夜搜救

撰文： 張家豪 陳永武 最後更新日期： 2021-04-18 06:20

24歲女子石樂蕎（Dawn）前日（15日）離家後不知所蹤，至今仍未尋獲。昨晚約10時許，警方及消防員接獲報案，救護車亦奉召到場，於飛鵝山道及飛霞路交界集合，並上山進行搜索。其間，飛行服務隊亦到場鳥瞰搜索，搜索約45分鐘後，至凌晨1時47分離開。另外，有4隊義務搜索隊亦到場協助，於飛鵝山一帶協助搜索。

至凌晨2時許，有義務搜索隊於山上發現一隻藍色行山鞋，發現位置與早前發現懷疑屬於Dawn的漁夫帽相隔約20米。就照片所示，行山鞋帶有泥垢，鞋帶略為鬆開，未知是自行除下，抑或衝力太大甩下。從家人此前發放的照片所見，事主有一對款式相似的行山鞋。懷疑尋獲的行山鞋屬於她。消防及義務搜索隊仍於現場進行搜救。至早上5時許，有義務搜救員在鸚鵡嘴石附近發現一個熒光黃色物件，未必是否屬於失蹤者，有人現正利用航拍機飛近物件，以確認該物件為何物。

有義務搜救員在鸚鵡嘴石附近發現一個熒光黃色物件。（網上圖片）

有搜索隊於鵝上尋獲一隻藍色行山鞋，懷疑屬於行山失蹤少女。（網上圖片）

警員及消防員正在現在現場搜索。（陳永武攝）

有義務搜索隊下晚上到飛鵝山協助搜索。（陳永武攝）